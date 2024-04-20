السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

فصائل عراقية: قصفنا أهداف حيوية في إيلات بالمسيرات فجر اليوم

إيلات
إيلات

أعلنت فصائل عراقية، قصف أهداف حيوية في إيلات بالمسيرات فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تعرضت قاعدة كالسو، مقر قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، لقصف جوي وفقا لما ذكرته جريدة الإندبندنت في صباح يوم السبت. 

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في هذا الهجوم.

وبعد دقائق من أنباء هذا الانفجار في قاعدة كالسو الواقعة شمال محافظة بابل العراقية، نشرت وسائل إعلام عراقية أيضًا أنباء عن سماع صوت انفجار جنوب هذه المحافظة.

فصائل عراقية العراق إيلات القاهرة الإخبارية قاعدة كالسو

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