الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول

سقوط أمطار
سقوط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، والمُذاع على قناة الحدث اليوم، إن درجات الحرارة انكسرت حدتها اليوم مع انكسار الموجة الحارة، موضحة أن قيم درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الانخفاض غدا الجمعة.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا ستسجل 29 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستشهد فترات الليل المتأخر والصباح الباكر برودة طبيعية لأننا ما زالنا في فصل الربيع.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح في معظم المحافظات يساعد في شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم ستتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، ومن المتوقع سقوط فرص أمطار تصل إلى السيول في المناطق الجبلية، وأمطار خفيفة في المحافظات الشمالية ولكن غير مؤثرة.

منار غانم الأرصاد الجوية خط أحمر الحدث اليوم

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