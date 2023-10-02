الإثنين 02 أكتوبر 2023
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مصر

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية 2023 بالتفصيل من هنا

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية

ننشر الآن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية 2023، حيث يرغب العديد من المواطنين فى معرفة الأوراق المطلوبة وطريقة تجديد البطاقة الشخصية حيث تعد من أهم الأشياء التي تكون مطلوبة دائما عند انتهاء أي أوراق مطلوبة لأي مواطن.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية 2023

في الوقت الراهن تجديد البطاقة الشخصية لا يستغرق لحظات، حيث وفر موقع وزارة الداخلية الدخول عليه لتوفير الوقت والجهد لأي مواطن.

غرامات التأخير عن تجديد البطاقة

 -قيمة الغرامة 50 جنيها عند التأخر لمدة 3 أشهر لتجديد البطاقة 
-قيمة الغرامة تبلغ 50 جنيها فى حال عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة
-قيمة الغرامة 100 جنيه فى حال التعامل ببطاقة منتهية

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية 2023

 -ضرورة تواجد صورة لوثيقة الزواج.
- ضرورة تواجد صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية.
- ضرورة تواجد صورة شهادة ميلاد الراغب فى تجديد البطاقة.
-ضرورة تواجد عقد إيجار أو تمليك به محل السكن.
-ضرورة تواجد إيصال مياه أو كهرباء أو غاز أو إيصال فاتورة تليفون.

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طريقة تجديد البطاقة الشخصية 2023 عبر الإنترنت

-ضرورة الدخول عبر موقع وزارة الداخلية
-ضرورة تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية 
-ضرورة فتح أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي
-ضرورة  اختار نوع العملية أي تالف أو فاقد أو تجديد.
-ضرورة وضع المعلومات الخاصة بك والتى تشمل العنوان والرقم القومي والاسم
-ضرورة اختيار طريقة دفع رسوم التجديد
-ضرورة تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة.

 

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