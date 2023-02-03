خطوات إثبات المهنة لأرباب المعاشات في البطاقة الشخصية

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدد من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة لأرباب المعاشات في البطاقة الشخصية من خلال مقار القطاع في المحافظات.

كيفية إثبات المهنة في البطاقة الشخصية

وجاءت الخطوات كالتالي: "أ" بالنسبة للمهن الحكومية تثبت المهنة لأرباب المعاشات لمن بلغ سن الـ 60 عاما بدون تقديم مستندات عدا الفئات التي تحال للمعاش بعد هذا السن ولمن يرغب في إثبات أنه من أرباب المعاشات قبل بلوغ سن الـ60 عاما فعليه التقدم بما يفيد ذلك من هيئة التأمينات والمعاشات.

"ب" أما بالنسبة لأعضاء المهن النقابية وأصحاب المهن الخاصة فيتم إثبات المهنة بالمعاش بتقديم ما يفيد ذلك من هيئة التأمينات والمعاشات أو باعتماد خاتم المعاشات بالنقابة التابع لها وفي حالة الرغبة في إثبات المهنة الخاصة أو النقابية بعد بلوغ 60 عاما فيلزم تقديم ما يفيد ذلك من جهة العمل أو النقابة.

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وحرص قطاع الأحوال المدنية على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.