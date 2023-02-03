السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خطوات إثبات المهنة لأرباب المعاشات في البطاقة الشخصية

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدد من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة لأرباب المعاشات في البطاقة الشخصية من خلال مقار القطاع في المحافظات.

 

كيفية إثبات المهنة في البطاقة الشخصية

وجاءت الخطوات كالتالي: "أ" بالنسبة للمهن الحكومية تثبت المهنة لأرباب المعاشات لمن بلغ سن الـ 60 عاما بدون تقديم مستندات عدا الفئات التي تحال للمعاش بعد هذا السن ولمن يرغب في إثبات أنه من أرباب المعاشات قبل بلوغ سن الـ60 عاما فعليه التقدم بما يفيد ذلك من هيئة التأمينات والمعاشات.

"ب" أما بالنسبة لأعضاء المهن النقابية وأصحاب المهن الخاصة فيتم إثبات المهنة بالمعاش بتقديم ما يفيد ذلك من هيئة التأمينات والمعاشات أو باعتماد خاتم المعاشات بالنقابة التابع لها وفي حالة الرغبة في إثبات المهنة الخاصة أو النقابية بعد بلوغ 60 عاما فيلزم تقديم ما يفيد ذلك من جهة العمل أو النقابة.

 

اقرأ أيضا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

 

وحرص قطاع الأحوال المدنية على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

فى 2023.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومى «أونلاين»

خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني «برنت التأمينات» بالرقم القومي

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

بطاقات الرقم القومي التحول الرقمي التأمينات والمعاشات تقديم مستندات اثبات المهنة في البطاقة الشخصية اثبات المهنة

مواد متعلقة

«تذكرتك تأشيرة».. خدمة جديدة من السعودية للحجاج

الاوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

«كهرباء جنوب القاهرة» تبدأ إجراءات ترسية مناقصة 530 ألف عداد مسبق الدفع

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية