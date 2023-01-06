فى 2023.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومى «أونلاين»

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين أوضحتها وزارة الداخلية فى نقاط معينه يستطيع من خلالها المواطن استخراج البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد وغيرها من المستندات عن بعد «أونلاين» من على الإنترنت من خلال موقع مصلحة الأحوال المدنية.

خطوات جديدة تقدمها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي بأسرع وقت ممكن على عبر موقع السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

1- الدخول إلى صفحة قطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2- تسجيل بيانات مقدم الطلب.

3- اختيار الطريقة التي يتم بها دفع الرسوم.

4- الضغط على كلمة الموافقة على الشروط والإرشادات الخاصة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي علي الإنترنت

أكدت وزارة الداخلية، أن إصدار المستندات مثل البطاقة الشخصية والقيد العائلي، وشهادة الميلاد عبر موقع السجل المدني يشترط أن يكون المستند المطلوب لنفس المواطن مقدم الطلب، مع مطابقة التعليمات والإرشادات حسب كل مهنة أو وظيفة.

وأضافت وزارة الداخلية، أن خدمات موقع الأحوال المدنية لا تتوقف على استخراج القيد العائلي، بل تشمل وثيقة زواج، وثيقة طلاق، وقيد وفاة، وشهادة ميلاد، مؤكدة أنها تواصل خطواتها المستمرة في تنفيذ سياسة الحكومة بهدف التيسير على المواطنين في الحصول على المستندات، خاصة بطاقة الرقم القومي والخدمات الأخرى من خلال موقعها الإلكتروني دون الانتقال إلى السجل المدني.