الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الوظائف الحكومية 2023.. وظائف شاغرة واستعلام برقم البطاقة

بوابة الوظائف
بوابة الوظائف

بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تتزايد عمليات البحث البوابة الحكومية للتوظيف، عبر مؤشرات «جوجل» البحثية، ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

وتعدّ بوابة الوظائف الحكومة المصرية من أهم المواقع الإلكترونية التي تعلن عن وظائف مختلفة وفي مجالات شتى، وتعلن عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال الرابط الإلكتروني، حيث يختص ذلك الموقع بعرض إعلانات وظائف الحكومة 2023 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف حكومية شاغرة

وتلتزم بوابة الوظائف الحكومية ضمن بنودها بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادىء الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة. 

ويقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذا الموقع الخاص بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات و ذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع علي الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية .

رابط بوابة الوظائف الحكومية الإلكتروني 2023

يمكنك الوصول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 من خلال هذا الرابط (هنـــــــــــــا).

يمكن الدخول على الرابط التالي والبحث عن الوظيفة المناسبة والتي تكون مطروحة بكافة شروطها وتفاصيلها وموعد انتهاء وتقديم الطلب فيها.

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خطوات الاستعلام عن الطلب

يمكن للمتقدمين للوظائف المختلفة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من خلال رابط تتيحه بوابة الوظائف الحكومية  وهو الموجود هنـــــــــــا.

  • بعد فتح الصفحة
  • كتابة
  • الرقم القومي
  • رقم التقديم
  • الضغط على استعلام لتظهر النتيجة
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