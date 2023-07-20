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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وظائف البترول.. شركة بتروبكر تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف

وظائف البترول
وظائف البترول

أعلنت شركة بتروبكر للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول.

وكشف بيان الشركة عن التخصصات المطلوبة وهي:

1- ممرض للعمل بالإدارة العامة للشئون الطبية بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس علوم التمريض أو دبلوم تمريض بخبرة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 8 سنوات، وعلى من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة في موعد أقصاه 2 أغسطس 2023.

وظائف البترول.. شركة بتروبكر تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف

ويرجى ملئ كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى، وفي حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل هنــــا  سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول.

وظائف البترول شركة بتروبكر البترول والثروة المعدنية الدكتورة ياسمين فؤاد التقدم لوظائف تطوير قطاع التعدين بتروبكر للبترول

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