الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة 2023

مكتب بريد
مكتب بريد

يبحث الكثيرون عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة 2023 للاستفادة من الخدمات العديدة الذي أصبح البريد المصري يقدمها للمصريين ويكثر الدعاية لها من خلال الإعلانات المتاحة على العديد من القنوات ما شجع المصريين على الاستفادة من هذه الخدمات الميسرة والسهلة للبريد المصري. 

مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة 2023

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة 2023  كي يمكنكم الاستفادة منها وكذلك الخدمات المتاحة من خلال البريد المصري.

يبدأ العمل بمكاتب البريد  في محافظة القاهرة من الأحد إلى الخميس وهناك فروع أخرى تعمل يوم السبت كذلك.

تبدأ مكاتب البريد عملها من الساعة الثامنة صباحًا  ولكن تختلف مواعيد الاغلاق وفقًا لكل فرع هناك فروع تغلق في الثانية ظهرًا وأخرى في الثالثة عصرًا وهناك فروع تغلق في السادسة مساء.

يمكن معرفة مواعيد وأيام عمل البريد المصري في محافظة القاهرة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البريد المصري من هذا الرابط

https://egyptpost.org/locateUsReference

تظهر خريطة يوجد بها مكان لكتابة المدينة أو المنطقة التي تريد معرفة فروع البريد المصري بها.
 

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أبرز خدمات البريد المصري 

خدمة الحوالات الفورية للأموال وهي حوالات إلكترونية داخلية أو الحوالات الفورية، حيث يستطيع المواطن من خلالها إرسال أموال في فترة زمنية قصيرة إلى آخرين وصرفها في نفس اليوم، أو خلال دقائق من أي مكتب بريد آخر داخل الجمهورية، أو حوالات خارجية مصروفة وهي لمن ينتظر أموالا محولة له من الخارج بالعملة الأجنبية، ويستطيع صرفها فور وصوله مكتب البريد إما حوالات داخلية حكومية أو أفراد هي الحوالة التي يرسلها الأفراد إلى الجهات الحكومية كرسوم للحصول على خدمة معينة من خلال مكاتب البريد.

يتولى البريد البريد صرف المعاشات سواء لمستحقيه أو من ينوب عنهم من خلال جميع مكاتبه على مستوى الجمهورية، وقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ منذ عام 1963.

الدفع الإلكتروني  التي تتيح للمواطنين إجراء معاملات مالية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا خدمات الأعمال الإلكترونية. 

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