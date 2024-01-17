الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الضرائب: تفاصيل رد ضريبة القيمة المضافة على الأتوبیسات وسیارات الركوب

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة

مع بدء موسم تقديم الاقرارات الضريبية أثيرت تساؤلات للموليين عن الحالات والمستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة في حالة الضریبة الســابق ســدادھا علــى الأتوبیســات وســیارات الركــوب إذا كــان استخدامھا ھو المنشأة المرخص بھا للمنشأة.

حددت مصلحة الضرائب المســـتندات الخاصـــة بـــرد الضـــریبة الســـابق ســـدادھا على الأتوبیسات وسیارات الركوب إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص بھا للمنشأة، وهي:


- أصــل الفــاتورة الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.
- أصل شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد.
- كشف حساب الضریبة.
- شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیـــة المكلـــف فـــى رد الضـــریبة وأن أســـتخدام ھـــذه الأتوبیســـات وســـیارات الركــوب ھــو النشــاط المــرخص بــھ للمنشــأة وأنــھ قــد تــم الأفــراج النھــائى عــن المســتورد منھــا وســداد كامــل الضــریبة بالنســبة للمحلــى والمســتورد وألا یكــون قد تم أدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.
- إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبه والتعھـد بـرد أى مبـالغ تصـرف مـن المصـلحة بالزیـادة مـدون بھـا رقـم تسـجیلھا بالمصلحة.
- خطــاب یشــمل رقــم الحســاب البنكــى وأســم البنــك الخــاص بــالممول أو المســجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھا  وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
- توكیــل مــن صــاحب الشــأن حــال توكیــل شــخص أخــر لتقــدیم طلــب رد ضــریبة نیابة عنھ

حالة رد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة للضــریبة الصــادر بها أحكام قضائية 

المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة للضــریبة الصــادر

المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة على سلع وخـدمات الأسواق الحرة 

بھا أحكام قضائیة
- أصل الحكم النھائي المزیل "الصیغة التنفیذیة"
- أصل خطاب ھیئة قضایا الدولة "عدم الممانعة من الصرف"
- مستندات السداد
- خطــاب یفیــد بســداد المطالبــات القضــائیة حــال ذكرھــا بخطــاب ھیئــة قضــایا الدولة.
- خطاب یشمل رقم الحساب البنكي وأسم البنك الخاص بالممول أو المسـجل الـذي سـوف یتم تحویل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھا مـن المـدیر المسـئول بالشـركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
- توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة عنة وإقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ والتعھد برد أي مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة وأن الضریبة لم یتم إدراجھا بالتكلفة
- اعلام الوراثة في حالة الحاجة إلیه
- البطاقات الشخصیة للورثة في حالة الحاجة إلیھا.

ضريبة القيمة المضافة موسم تقديم الاقرارات الضريبية رد الضـــریبة الســـابق ســـدادھا رد الضـــریبة الســـابق ســـدادھا علـــى الأتوبیســـات وســـیارات الركوب أصــل الفــاتورة الضــریبیة الأفــراج النھــائى عــن المســتورد ــرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة للضــریبة الصــادر

مواد متعلقة

المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة على سلع وخـدمات الأسواق الحرة

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

ماتت إحداهما.. "العظام الزجاجية" تحبس شقيقتين 15 سنة فى منزلهما

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها