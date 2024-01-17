الضرائب: تفاصيل رد ضريبة القيمة المضافة على الأتوبیسات وسیارات الركوب

مع بدء موسم تقديم الاقرارات الضريبية أثيرت تساؤلات للموليين عن الحالات والمستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة في حالة الضریبة الســابق ســدادھا علــى الأتوبیســات وســیارات الركــوب إذا كــان استخدامھا ھو المنشأة المرخص بھا للمنشأة.

حددت مصلحة الضرائب المســـتندات الخاصـــة بـــرد الضـــریبة الســـابق ســـدادھا على الأتوبیسات وسیارات الركوب إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص بھا للمنشأة، وهي:



- أصــل الفــاتورة الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

- أصل شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد.

- كشف حساب الضریبة.

- شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیـــة المكلـــف فـــى رد الضـــریبة وأن أســـتخدام ھـــذه الأتوبیســـات وســـیارات الركــوب ھــو النشــاط المــرخص بــھ للمنشــأة وأنــھ قــد تــم الأفــراج النھــائى عــن المســتورد منھــا وســداد كامــل الضــریبة بالنســبة للمحلــى والمســتورد وألا یكــون قد تم أدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.

- إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبه والتعھـد بـرد أى مبـالغ تصـرف مـن المصـلحة بالزیـادة مـدون بھـا رقـم تسـجیلھا بالمصلحة.

- خطــاب یشــمل رقــم الحســاب البنكــى وأســم البنــك الخــاص بــالممول أو المســجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھا وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

- توكیــل مــن صــاحب الشــأن حــال توكیــل شــخص أخــر لتقــدیم طلــب رد ضــریبة نیابة عنھ

حالة رد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة للضــریبة الصــادر بها أحكام قضائية

المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة للضــریبة الصــادر

المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة على سلع وخـدمات الأسواق الحرة

بھا أحكام قضائیة

- أصل الحكم النھائي المزیل "الصیغة التنفیذیة"

- أصل خطاب ھیئة قضایا الدولة "عدم الممانعة من الصرف"

- مستندات السداد

- خطــاب یفیــد بســداد المطالبــات القضــائیة حــال ذكرھــا بخطــاب ھیئــة قضــایا الدولة.

- خطاب یشمل رقم الحساب البنكي وأسم البنك الخاص بالممول أو المسـجل الـذي سـوف یتم تحویل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھا مـن المـدیر المسـئول بالشـركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

- توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة عنة وإقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ والتعھد برد أي مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة وأن الضریبة لم یتم إدراجھا بالتكلفة

- اعلام الوراثة في حالة الحاجة إلیه

- البطاقات الشخصیة للورثة في حالة الحاجة إلیھا.