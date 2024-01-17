المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة على سلع وخـدمات الأسواق الحرة

مع بدء موسم تقديم الاقرارات الضريبية أثيرت تساؤلات للموليين عن الحالات والمستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة وبخاصة حالةالســــلع أو الخــــدمات التــــى تصــــدرھا مشــــروعات المنــــاطق والمــــدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة إلى خارج البلاد.



المســـتندات الخاصـــة بـــرد الضـــریبة عـــن صـــادرات الســـلع أو الخـــدمات، هي:

أ. لمســـتندات الخاصـــة بـــرد الضـــریبة عـــن صـــادرات الســـلع أو الخـــدمات التـــى تصــدرھا مشــروعات المنــاطق والمــدن والأســواق الحــرة والمنــاطق الاقتصــادیة ذات الطبیعة الخاصة إلى خارج البلاد-:

1. بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر) نمــوذج 13 جمـارك أو (SAD (أو اى شـھادة رسـمیة مـن الجمـارك (ویـتم تقـدیم المسـتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم ادراج شـھادة الصـادر علـى النظـام المتكامـل الـذي یربط بین مصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك.



2. فـواتیر البیـع الخـارجى معتمـدة مـن الجمـرك مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فـواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

3. أصــل الفــاتورة الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

4. بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصــال الســداد ویــتم تقــدیم المســتند الــورقي فقــط فــي حالــة عــدم ادراج شــھادة الــوارد علــي النظــام المتكامــل الــذي یــربط بــین مصــلحة الضــرائب المصــریة ومصلحة الجمارك. أذون تسلیم البضاعة فى الحالات التى تستدعى ذلك.

5. معادلة الأنتاج مع أرفاق المستندات المؤیدة لھا.

6. أرفاق القوائم المالیة المعتمدة.

7. بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل أنتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوى.

8. أصـل أســتمارة تحلیـل المعمــل الكیمــاوى ( فـى حالــة رد الضـریبة عــن الــدخان)

.9. بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك ( فــى حالــة رد الضریبة عن الدخان)

.10تنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان موضــح بــھ أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد البنوك ( فى حالة رد الضریبة عن الدخان).

11.صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة وقیمــة الضــریبة المســددة عنھــا علــى أن یــتم أعتمادھــا مــن الجمــرك المخــتص مــع ذكــر رقــم وتــاریخ شــھادة الصــادر المرتبطــة بھــا (فــى حالــة رد الضــریبة علىى المشغولات الذھبیة المصدرة للخارج).

.12شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیـة المكلـف فـى رد الضـریبة. مـدون بھـا رقـم تسـجیلھ بالمصـلحة مـالم یكـن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.

13.تقــدیم مایفیــد توریــد قیمــة الصــادرات إلــى أحــد البنــوك الخاضــعة لإشــراف البنـك المركـزى وفقـا للضـوابط التـى یحـددھا أو وفقـا لأى مـن طـرق السـداد أو التســویات ومنھــا أى مــن طــرق الــدفع الألكترونــى الأخــرى مــن المســتورد أو وكیلــھ إلــى المصــدر وذلــك بــالعملات الأجنبیــة أو الأیــداع البنكــى بقیمــة الصــفقة بــالعملات الأجنبیــة طبقــا لإجــراءات البنــك المركــزى الخاصــة بالــدول التــى

یتعــذر بھــا التحــویلات البنكیــة وطبقــا لمســتندات التصــدیر التــى نــص علیھــا القـانون أو التسـویات الناتجـة عـن البیـع بالمقایضـة وعلـى المسـجل تقـدیم مایفیـد أن قیمــة الســلعة المصــدرة بالمقایضــة ســدادا لقیمــة الســلع المســتوردة علــى أن یكــون معتمــدا مــن مصــلحة الجمــارك أو التســویات بــین الشــركات القابضــة أو الأم والشركات التابعة لھا

.14كشف حساب الضریبة.

.15إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.

.16خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

.17توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنھ.

المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــي القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات المــؤداةعلى السلع المصدر

وحددت مصلحة الضرائب المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــي القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات المــؤداة

على السلع المصدرة

1. بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر (نمــوذج 13 جمــارك أو (SAD (أو اى شــھادة رســمیة مــن الجمــارك ویــتم تقــدیم المســتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم ادراج شـھادة الصـادر علـي النظـام المتكامـل الـذي یربط بین مصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك.

2. فــواتیر البیــع الخارجیــة معتمــدة مــن الجمــرك وحــال أنھــا فــواتیر الكترونیــة لاترفق صور الفواتیر ویرفق بیان فقط.

3. أصـــل الفـــواتیر الضـــریبیة الصـــادرة مـــن مـــؤدى الخدمـــة لمالـــك الســـلعة (المصــدر) والتــى تفیــد أن تلــك الخدمــة تمــت علــى الســلعة المصــدرة ذاتھــا للخــارج مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر الكترونیــة لاترفــق صــور الفــواتیر

ویرفق البیان فقط.

4. أصــل فــواتیر التشــغیل فــى حالــة التصــنیع لــدى الغیــر وحــال أنھــا فــواتیر الكترونیة لاترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

5. صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد.

6. كشف حساب الضریبة.

7. شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.

8. تقـدیم مایفیـد توریـد قیمـة الصـادرات إلـى أحـد البنـوك الخاضـعة لإشـراف البنـك المركـــزى وفقـــا للضـــوابط التـــى یحـــددھا أو وفقـــا لأى مـــن طـــرق الســـداد أو التســویات ومنھــا أى مــن طــرق الــدفع الألكترونــى الأخــرى مــن المســتورد أو وكیلــھ إلــى المصــدر وذلــك بــالعملات الأجنبیــة أو الأیــداع البنكــى بقیمــة الصــفقة بــالعملات الأجنبیــة طبقــا لإجــراءات البنــك المركــزى الخاصــة بالــدول التــى یتعــذر بھــا التحــویلات البنكیــة وطبقــا لمســتندات التصــدیر التــى نــص علیھــا القـانون أو التسـویات الناتجـة عـن البیـع بالمقایضـة وعلـى المسـجل تقـدیم مایفیـد أن قیمــة الســلعة المصــدرة بالمقایضــة ســدادا لقیمــة الســلع المســتوردة علــى أن یكــون معتمــدا مــن مصــلحة الجمــارك أو التســویات بــین الشــركات القابضــة أو الأم والشركات التابعة لھا

9. إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.

.10خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

.11توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة

نیابة عنھ.

المســــتندات المطلوبــــة لــــرد الضــــریبة علــــي القیمــــة المضــــافة بالنســــبة للخــــدمات المصدروحددت مصلحة الضرائب المســــتندات المطلوبــــة لــــرد الضــــریبة علــــي القیمــــة المضــــافة بالنســــبة للخــــدمات المصدرة.

1. صـــورة كربونیـــة أو إلكترونیـــة للفـــاتورة الضـــریبیة أوالمســـتخلص متضـــمنة بیانــات تفصــیلیة عــن الخدمــة وعلــى الأخــص نوعھــا وقیمتھــا وكــذلك أســم ومحل إقامـة كـل مـن مـؤدى الخدمـة والمسـتفید منھـا مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا

فواتیر الكترونیة لاترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

2. عقــد أداء الخدمــة أوأى وســیلة أخــرى بخــلاف عقــد أداء الخدمــة یــتم بھــا أثبــات التعامل بین مقدم الخدمة فى مصر ومتلقیھا فى الخارج.

3. صــورة مــن المســتند الــذى یفیــد ســداد قیمــة الخدمــة بمعرفــة متلقــى الخدمــة بالخــارج بواســطة تحویــل بنكــى إلــى أحــد البنــوك الخاضــعة لإشــراف البنــك المركزى.

4. كشف حساب الضریبة.

5. شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.

6. تقـدیم مایفیـد توریـد قیمـة الصـادرات إلـى أحـد البنـوك الخاضـعة لإشـراف البنـك المركـــزى وفقـــا للضـــوابط التـــى یحـــددھا أو وفقـــا لأى مـــن طـــرق الســـداد أو التســویات ومنھــا أى مــن طــرق الــدفع الألكترونــى الأخــرى مــن المســتورد أو وكیلــھ إلــى المصــدر وذلــك بــالعملات الأجنبیــة أو الأیــداع البنكــى بقیمــة الصــفقة بــالعملات الأجنبیــة طبقــا لإجــراءات البنــك المركــزى الخاصــة بالــدول التــى یتعــذر بھــا التحــویلات البنكیــة وطبقــا لمســتندات التصــدیر التــى نــص علیھــا القـانون أو التسـویات الناتجـة عـن البیـع بالمقایضـة وعلـى المسـجل تقـدیم مایفیـد أن قیمــة الســلعة المصــدرة بالمقایضــة ســدادا لقیمــة الســلع المســتوردة علــى أن یكــون معتمــدا مــن مصــلحة الجمــارك أو التســویات بــین الشــركات القابضــة أو الأم والشركات التابعة لھا

7. إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.

8. خطــاب یشــمل رقــم الحســاب البنكــى وأســم البنــك الخــاص بــالممول أو المســجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

9. توكیــل مــن صــاحب الشــأن حــال توكیــل شــخص أخــر لتقــدیم طلــب رد ضــریبة نیابة عنھ

.10أى مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة الاسترداد.