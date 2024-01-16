الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

المستندات المطلوبة لرد ضريبة الخامات ومستلزمات الإنتاج لجھات معفاة من "القيمة المضافة"

القيمة المضافة
القيمة المضافة

رصدت "الدستور" تعدد أسئلة كثيرة من الممولين على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء نقديم موسم الاقرارات الضريبية حول الحالات والمستندات الداعمة لرد ضريبة القيمة المضافة المحصلة من خلال حالة الخامــات ومســتلزمات الإنتــاج والأجــزاء الداخلــة فــي تصــنیعھا والمباعــة
لجھات معفاة وفقًا لنص المادة 28من قانون الضریبة علي القیمة المضافة: ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

الحالـة الأولــي: الخامــات ومســتلزمات الإنتــاج 


الحالــة الأولــى: الخامــات ومســتلزمات الإنتــاج والأجــزاء الداخلــة فــي تصــنیعھا والمباعــة لجھات معفاة وفقًا لنص المادة 28من قانون الضریبة علي القیمة المضافة: -
المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة الســابق ســدادھا علــى الســلع أو الخــدمات وكــذلك الخامــات ومســتلزمات الإنتــاج والأجــزاء الداخلــة فــي تصــنیعھا والمباعــة لجھات معفاه: -
. 1أصل شھادات الأعفاء مرفق بیان بھا
. 2صــورة فــواتیر البیــع مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق البیــان فقــط أوأذون تســلیم الســلعة أوعقــد أداء الخدمــة للجھة المعفأة مرفق بیان بھا.
. 3أصــل الفــواتیر الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.
. 4بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصـال السـداد ویـتم تقـدیم المسـتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم ادراج شـھادة الــوارد علــي النظــام المتكامــل الــذي یــربط بــین مصــلحة الضــرائب المصــریة ومصلحة الجمارك. 

قائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة المُحصلة بالخطأ بقانون "القیمة المضافة"

5صورة أوامر التورید الخاصة بشھادات الأعفاء مرفق بیان بھا.
. 6معادلة الأنتاج مع أرفاق المستندات المؤیدة لھا.
. 7أرفاق القوائم المالیة المعتمدة.
. 8بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل أنتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوى
. 9شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیـــة المكلـــف فـــى رد الضـــریبة مـــالم یكـــن ســـداد الضـــریبة مثبتـــا بالنظـــام الألكترونى بالمصلحة.
.10كشف حسا ب الضریبة.
.11إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.
.12خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
.13توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنة

الدستور مواقع التواصل الاجتماعي موسم الاقرارات الضريبية ضريبة القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج

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