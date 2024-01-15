قائمة المستندات اللازمة لرد الرصيد الدائن بعد مرور 6 فترات ضريبية متتالية

رصدت "الدستور" تعدد أسئلة كثيرة من الممولين على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحالات والمستندات الداعمة لرد ضريبة القيمة المضافة المحصلة من خلال حالة الرصيد المدين الذي مر عليه أكثر من ست فترات وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة. حصلت "الدستور" على المستندات المطلوبة والحالات التي يُسمح فيها برد هذه الضريبة.

الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية يمكن رده في الحالات التالية:

المستندات المطلوبة الخاصة برد الضريبة عن الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية:-

1. بيان موضحا به قيمة الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.

2. بيان يتضمن كافة البيانات اللازمة الخاصة شهادات الصادر )نموذج 13 جمارك أو ) (SADأو أي شهادة رسمية من الجمارك( ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم ادراج شهادة الصادر على النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.

3. أصل الفاتورة الضريبية مرفق بها بيان بها وحال أنها فواتير إلكترونية لا ترفق صور الفواتير ويرفق البيان فقط.

4. بيان يتضمن كافة البيانات المتضمنة في شهادات الإجراءات الجمركية وإيصال السداد ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم ادراج شهادة الوارد على النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.

5. صور من نموذج 15ض.م.م.

6. كشف حساب الضريبة.

7. شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية المكلف في رد الضريبة مدون بها رقم تسجيله بالمصلحة مالم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة.

8. إقرار بالمسؤولية القانونية من المسجل عن صحة البيانات الواردة بطلبها والتعهد برد أي مبالغ تصرف من المصلحة بالزيادة.

9. خطاب يشمل رقم الحساب البنكي واسم البنك الخاص بالممول أو المسجل الذي سيتم تحويل المبلغ المستحق للشركة عليه وموقع عليه من المدير المسؤول بالشركة ويشمل صحة توقيع من البنك. توكيل من صاحب الشأن حال توكيل شخص آخر لتقديم طلب رد ضريبة نيابة عنه.

"حالات رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب

يتم رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو للمنشأة المرخصة وفقاً للمستندات الخاصة برد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو للنشاط المرخص للمنشأة.

1. أصل الفاتورة الضريبية مرفق بها بيان بها، وفي حال كانت فواتير إلكترونية، يجب رفق البيان فقط دون صور الفواتير.

2. أصل شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد.

3. كشف حساب الضريبة.

4. شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية المكلف في رد الضريبة وأن استخدام هذه الأتوبيسات وسيارات الركوب هو للنشاط المرخص به للمنشأة، وأنه قد تم الإفراج النهائي عن المستورد منها وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلي والمستورد، وألا يكون قد تم أدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

5. إقرار بالمسؤولية القانونية من المسجل عن صحة البيانات الواردة بطلبه والتعهد برد أي مبالغ تصرف من المصلحة بالزيادة مدون به رقم تسجيله بالمصلحة.

6. خطاب يشمل رقم الحساب البنكي واسم البنك الخاص بالممول أو المسجل الذي سيتم تحويل المبلغ المستحق للشركة عليه وموقع عليه من المدير المسؤول بالشركة ويشمل صحة توقيع من البنك.

7. توكيل من صاحب الشأن حال توكيل شخص آخر لتقديم طلب رد ضريبة نيابة عنه.