قائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة المُحصلة بالخطأ بقانون "القیمة المضافة"

رصدت "الدستور" تعدد أسئلة عدد كبير من الممولين حول الحالات وقائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة المحصلة بالخطأ بقانون الضریبة على القیمة المضافة.

من جانبها، حددت مصلحة الضرائب، المستندات والحالات التي أقرّها القانون وهي:

ضریبة بطریق الخطأ

أ. المســـتندات المطلوبـــة لـــرد الضـــریبة على القیمـــة المضـــافة بالنســـبة لـــرد

الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ:

1. طلــب لــرد الضــریبة موضــحا بــھ قیمــة الضــریبة المحصــلة بالخطــأ وســبب الخطــأ وبیـــان الفتـــرة الضــریبیة التـــى وقـــع فیھــا الخطـــأ ویرفـــق المســـتندات المؤیدة لذلك.

2. أصــل خطــاب مصــلحة الجمــارك محــدد بــھ تفصــیلا المبلــغ المحصــل بالخطــأ والمبلـغ المسـتحق رده نتیجـة تصـحیح الخطـأ وكـذا إفـادة بعـدم الـرد مـن جانبھـا حالة رد الضریبة المحصلة بالخطأ من قبل الجمرك.

3. أصــل الخطــاب الصــادر مــن الجھــة المختصــة حالــة تحصــیل الضــریبة بالخطــأ خلاف مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصریة.

4. أصل أیصالات سداد الضریبة.

5. صــورة فــاتورة بیــع الســلعة المصــدرة للمنطقــة الحــرة) صــنف - كمیــة - قیمــة (مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق البیــــان فقــــط) حالــــة رد الضــــریبة المحصــــلة بالخطــــأ مــــن منــــاطق حــــرة وم.اقتصادیة.

6. خطــاب مــن الھیئــة العامــة للإســتثمار مختومــا بخــاتم شــعار الجمھوریــة) حالــة رد الضریبة المحصلة بالخطأ من مناطق حرة وم.اقتصادیة

7. صــورة شــھادة الصــادر (نمــوذج 13جمــارك أو SAD) بمــا یفیــد التصــدیر خــلال الفتــرة الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا حالــة رد الضــریبة المحصــلة بالخطــأ من مناطق حرة وم.اقتصادیة

8. أصــل الفــاتورة الضــریبیة للمشــتریات المحلیــة مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق البیــان فقــط أو شــھادات الأفراج الجمركى للمشتریات المستوردة مرفق بیان بھم.

9. كشف حساب الضریبة.

10. شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین ومســجل بضــرائب القیمــة المضــافة تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.

11. إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھــد بــرد أى مبــالغ تصــرف مــن المصــلحة بالزیــادة وأن الضــریبة لــم یــتم إدراجھا بالتكلفة.

12. خطــاب یشــمل رقــم الحســاب البنكــى وأســم البنــك الخــاص بــالممول أو المســجل الـذي سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

13. توكیــل مــن صــاحب الشــأن حــال توكیــل شــخص آخــر لتقــدیم طلــب رد ضــریبة نیابة عنه.

ب- المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة للضــریبة الصــادر بھا أحكام قضائیة:

1. أصل الحكم النھائي المزیل )الصیغة التنفیذیة.

2. أصل خطاب ھیئة قضایا الدولة )عدم الممانعة من الصرف.

3. مستندات السداد.

4. خطــاب یفیــد بســداد المطالبــات القضــائیة حــال ذكرھــا بخطــاب ھیئــة قضــایا الدولة.

5. خطاب یشمل رقم الحساب البنكي وأسم البنك الخاص بالممول أو المسـجل الـذي سـوف یتم تحویل. المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسـئول بالشـركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

6. توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة عنه.

7. قرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبه والتعھد برد أي مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة وأن الضریبة لم یتم إدراجھا بالتكلفة.

8. إعلام الوراثة في حالة الحاجة إلیه.

9. البطاقات الشخصیة للورثة في حالة الحاجة إلیھا.