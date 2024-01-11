تفاصيل قائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة بقانون "القیمة المضافة" (خاص)

رصدت “الدستور” في جولة لمتابعة موسم بدء الإقرارات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، تعدد أسئلة عدد كبير من الممولين حول الحالات وقائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة بقانون الضریبة على القیمة المضافة.

الضــریبة الســابق ســدادھا أو تحمیلھــا علــى الســلع والخــدمات

واطلعت “الدستور” على بيان بالحالات والمستندات المطلوبة لرد الضریبة بقانون الضریبة على القیمة المضافة، ومنها الحالــة الأولى: الضــریبة الســابق ســدادھا أو تحمیلھــا علــى الســلع والخــدمات التــي یــتم تصدیرھا، وهي:

1. بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر (نمــوذج 13 جمــارك أو (SAD (أو اى شــھادة رســمیة مــن الجمــارك) ویــتم تقــدیم المســتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم إدراج شـھادة الصـادر علـي النظـام المتكامـل الـذي یربط بین مصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك.

2. فـواتیر البیـع الخـارجي معتمـدة مـن الجمـرك مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فـواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

3. أصــل الفــواتیر الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا وذلــك للمشــتریات المحلیــة مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق البیــان فقط.

4. بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصــال الســداد ویــتم تقــدیم المســتند الــورقي فقــط فــي حالــة عــدم إدراج شــھادة علــىالــوارد النظــام المتكامــل الــذي یــربط بــین مصــلحة الضــرائب المصــریة ومصلحة الجمارك.

5. معادلة الإنتاج مع إرفاق المستندات المؤیدة لھا.

6. بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل انتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوي.

7. إرفاق القوائم المالیة المعتمدة.

8. أصل أستمارة تحلیل المعمل الكیماوى (فى حالة رد الضریبة عن الدخان)

9. بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك ( فــى حالــة رد الضریبة عن الدخان)

10.تنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان موضــح بــھ أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد البنوك ( فى حالة رد الضریبة عن الدخان).

11بـوالص الشـحن فـى الحـالات التـى تسـتدعى ذلـك علـى سـبیل المثـال (فـى حالـة رد الضریبة عن الدخان).

12.صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة وقیمــة الضــریبة المســددة عنھــا علــى أن یــتم أعتمادھــا مــن الجمــرك المخــتص مــع ذكــر رقــم وتــاریخ شــھادة الصــادر المرتبطــة بھــا (فــى حالــة رد الضــریبة علىى المشغولات الذھبیة المصدرة للخارج).

.13شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ مــالم یكــن ســداد الضریبة مثبتا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة.

14.تقــدیم مایفیــد توریــد قیمــة الصــادرات إلــى أحــد البنــوك الخاضــعة لإشــراف البنـك المركـزى وفقـا للضـوابط التـى یحـددھا أو وفقـا لأى مـن طـرق السـداد أو التســویات ومنھــا أى مــن طــرق الــدفع الإلكترونــى الأخــرى مــن المســتورد أو وكیلــھ إلــى المصــدر وذلــك بــالعملات الأجنبیــة أو الأیــداع البنكــى بقیمــة الصــفقة بــالعملات الأجنبیــة طبقــا لإجــراءات البنــك المركــزى الخاصــة بالــدول التــى یتعــذر بھــا التحــویلات البنكیــة وطبقــا لمســتندات التصــدیر التــى نــص علیھــا القـانون أو التسـویات الناتجـة عـن البیـع بالمقایضـة وعلـى المسـجل تقـدیم مایفیـد أن قیمــة الســلعة المصــدرة بالمقایضــة ســدادا لقیمــة الســلع المســتوردة علــى أن یكــون معتمــدا مــن مصــلحة الجمــارك أو التســویات بــین الشــركات القابضــة أو الأم والشركات التابعة لھا.

15.كشف حساب الضریبة.

16.إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبه والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.

17.خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى واسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیه مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

18توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنهم

أهم المســتندات المطلوبــة لـرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة

وتاتى على رأس المســتندات المطلوبــة لــ رد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات المؤداة على السلع المصدرة:

1. بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر (نمــوذج 13 جمــارك أو (SAD (أو اى شــھادة رســمیة مــن الجمــارك ویــتم تقــدیم المســتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم إدراج شـھادة الصـادر علـى النظـام المتكامـل الـذي یربط بین مصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك.

2. فـواتیر البیـع الخارجیـة معتمـدة مـن الجمـرك مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فـواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

3. أصـــل الفـــواتیر الضـــریبیة الصـــادرة مـــن مـــؤدى الخدمـــة لمالـــك الســـلعة (المصــدر) والتــى تفیــد أن تلــك الخدمــة تمــت علــى الســلعة المصــدرة ذاتھــا للخـارج مرفـق بیـان بھـا مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فـواتیر إلكترونیـة لا ترفـق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

4. أصل فـواتیر التشـغیل فـى حالـة التصـنیع لـدى غیـر المرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

5. صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد.

6. كشف حساب الضریبة.

7. شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة ما لم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة.

8. تقـدیم مایفیـد توریـد قیمـة الصـادرات إلـى أحـد البنـوك الخاضـعة لإشـراف البنـك المركـــزى وفقـــا للضـــوابط التـــى یحـــددھا أو وفقـــا لأى مـــن طـــرق الســـداد أو التســویات ومنھــا أى مــن طــرق الــدفع الألكترونــى الأخــرى مــن المســتورد أو وكیله إلــى المصــدر وذلــك بــالعملات الأجنبیــة أو الأیــداع البنكــى بقیمــة الصــفقة بــالعملات الأجنبیــة طبقــا لإجــراءات البنــك المركــزى الخاصــة بالــدول التــى یتعــذر بھــا التحــویلات البنكیــة وطبقــا لمســتندات التصــدیر التــى نــص علیھــا القـانون أو التسـویات الناتجـة عـن البیـع بالمقایضـة وعلـى المسـجل تقـدیم مایفیـد أن قیمــة الســلعة المصــدرة بالمقایضــة ســدادا لقیمــة الســلع المســتوردة علــى أن یكــون معتمــدا مــن مصــلحة الجمــارك أو التســویات بــین الشــركات القابضــة أو الأم والشركات التابعة لھا.

9. إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.

10.خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

11-توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنه.

المســتندات المطلوبــة لــ رد الضــریبة علــي القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات المصدرة

وتضم قائمة المســتندات المطلوبــة لــ رد الضــریبة علــي القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات المصدرة:-

1. صـــورة كربونیـــة أو إلكترونیـــة للفـــاتورة الضـــریبیة أوالمســـتخلص متضـــمنة بیانــات تفصــیلیة عــن الخدمــة مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق البیــان فقــط وعلــى الأخــص نوعھــا وقیمتھــا وكــذلك أســم ومحــل إقامــة كــل مــن مــؤدى الخدمــة والمســتفید منھــا مرفــق بیــان بھا.

2. عقــد أداء الخدمــة أوأى وســیلة أخــرى بخــلاف عقــد أداء الخدمــة یــتم بھــا إثبــات التعامل بین مقدم الخدمة فى مصر ومتلقیھا فى الخارج.

3. صـــورة مـــن المســـتند الـــذى یفیـــد ســـداد قیمة الخدمـــة بمعرفـــة متلقـــى الخدمـــة بالخــارج بواســطة تحویــل بنكــى إلــى أحــد البنــوك الخاضــعة لإشــراف البنــك المركزي.

4. كشف حساب الضریبة.

5 شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة.

6. تقـدیم ما یفیـد توریـد قیمـة الصـادرات إلـى أحـد البنـوك الخاضـعة لإشـراف البنـك المركـــزى وفقـــا للضـــوابط التـــى یحـــددھا أو وفقـــا لأى مـــن طـــرق الســـداد أو التســویات ومنھــا أى مــن طــرق الــدفع الإلكترونــى الأخــرى مــن المســتورد أو وكیله إلــى المصــدر وذلــك بــالعملات الأجنبیــة أو الإیــداع البنكــى بقیمــة الصــفقة بــالعملات الأجنبیــة طبقــا لإجــراءات البنــك المركــزى الخاصــة بالــدول التــى یتعــذر بھــا التحــویلات البنكیــة وطبقــا لمســتندات التصــدیر التــى نــص علیھــا القـانون أو التسـویات الناتجـة عـن البیـع بالمقایضـة وعلـى المسـجل تقـدیم مایفیـد أن قیمــة الســلعة المصــدرة بالمقایضــة ســدادا لقیمــة الســلع المســتوردة علــى أن یكــون معتمــدا مــن مصــلحة الجمــارك أو التســویات بــین الشــركات القابضــة أو الأم والشركات التابعة لھا.

7. قــرار بالمســؤولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبه والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.

8. خطــاب یشــمل رقــم الحســاب البنكــى واســم البنــك الخــاص بــالممول أو المســجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.

9. توكیــل مــن صــاحب الشــأن حــال توكیــل شــخص أخــر لتقــدیم طلــب رد ضــریبة نیابة عنھم.