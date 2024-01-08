الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب": تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا مستمر حتى نهاية مارس

رشا عبدالعال، رئيس
رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث تتلقى المصلحة الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣، اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.

ولفتت في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن المصلحة تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في "شركات الأموال وشركات الأشخاص" اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ وحتى قبل أول مايو ٢٠٢٤ أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن ممولي المراكز المدمجة في كل من مركز ثانٍ كبار الممولين بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، وأيضًا ممولي مراكز كبار الممولين أول، ومتوسطي الممولين، ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، وممولي المأموريات المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة رابع، ومنطقة القاهرة ثان، ومنطقة القاهرة ثالث، ومنطقة ضرائب القليوبية- يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني
www.eta.gov.eg

 وأضافت أن ذلك يأتى مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية. 
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وقالت إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا، سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، أو منظومة الإقرارات الإلكترونية.

ونوهت بأنه تم توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة عن جميع الاستفسارات.

وناشدت رئيس مصلحة الضرائب، الممولين ضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة من الشرح الذى يقدم خلالها، والتي تُساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الإلكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة، ويتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:
[email protected]

وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

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لينكد إن 
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التليجرام 
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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يمكن الاتصال بالخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعه عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية بدء موسم الإقرارات الضريبية كبار الممولين

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