الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة المحصلة على حالة السلع الواردة

السلع
السلع

رصدت "الدستور" تعدد أسئلة عدد كبير من الممولين حول الحالات وقائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة المحصلة على حالة السلع الواردة الى المناطق الحرة والاقتصادیة، بقانون الضریبة على القيمة المضافة.

فمن جانبها، حددت مصلحة الضرائب، المستندات والحالات التي أقرّها القانون وهي: 

 السلع الواردة الى المناطق الحرة والاقتصادیة: 

. بالنسبة للسلع الواردة الى المناطق الحرة والاقتصادیة: -
. 1 صــورة فــاتورة بیــع الســلعة المصــدرة للمنطقــة الحــرة  صــنف- كمیــة- قیمــة مرفــق بیــان بھــا وحــال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق فقط.البیان
. 2خطــاب مــن الھیئــة العامــة للإســتثمار أو ھیئــة المنــاطق الأقتصــادیة مختومــا بخاتم شعار الجمھوریة.
. 3 بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر )نمــوذج 13 جمــارك أو ) (SADأو اى شــھادة رســمیة مــن الجمــارك( ویــتم تقــدیم المســتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم ادراج شـھادة الصـادر علـي النظـام المتكامـل الـذي یربط بین مصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك.
. 4 أصـل الفــاتورة الضــریبیة وحــال أنھــا فـواتیر الكترونیــة لاترفــق صــور الفــواتیر ویرفق البیان فقط.
. 5كشف حساب الضریبة.
. 6 أصل شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد مرفق بیان بھا.

قائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة المُحصلة بالخطأ بقانون "القیمة المضافة"


. 7 معادلة الأنتاج مع أرفاق المستندات المؤدیة لھا.
. 8 إرفاق القوائم المالیة المعتمدة.
. 9بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل أنتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوى.
.10 شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.
.11 إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.
.12 خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
.13 توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنھ.
.14 أصـــل اســـتمارة تحلیـــل المعمـــل الكیمـــاوي ) فـــى حالـــة رد الضـــریبة عـــن الدخان.
.15 بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك ) فــى حالــة رد الضریبة 19عن الدخان. 

16 تنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان موضــح بــھ أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد البنوك ) فى حالة رد الضریبة عن الدخان.
.17 بــوالص الشــحن فــى الحــالات التــي تســتدعى ذلــك علــى ســبیل المثــال ) فــى حالة رد الضریبة عن الدخان.
.18 صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة وقیمــة الضــریبة المســددة عنھــا علــى أن یــتم اعتمادھــا مــن الجمــرك المخــتص مــع ذكــر رقــم وتــاریخ شــھادة الصــادر المرتبطــة بھــا) في حالــة رد الضــریبة على المشغولات الذھبیة المصدرة للخارج.
 

المستندات المطلوبــة لرد الضــریبة بالنســبة للخــدمات

ب.المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة بالنســبة للخــدمات المــؤداة علــى الســلع الــواردة الــى المناطق الحرة والاقتصادیة:-
. 1 صــورة فــاتورة بیــع الســلعة المصــدرة للمنطقــة الحــرة )صــنف- كمیــة- قیمــة( مرفـق بیــان بھـا وحــال أنھـا فــواتیر ألكترونیـة لاترفــق صـور للفــواتیر ویرفــق البیان فقط.
. 2 أصــل فــواتیر التشــغیل فــى حالــة التصــنیع لــدى الغیــر وحــال أنھــا فــواتیر الكترونیة لاترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.
. 3 صــورة عقــد الخدمــة المــؤداه معتمــدا مــن الھیئــة العامــة للأســتثمار أو ھیئــة المناطق الأقتصادیة.
. 4خطــاب مــن الھیئــة العامــة للإســتثمار مختومــا بخــاتم شــعار الجمھوریــة أو ھیئــة المناطق الأقتصادیة.
. 5 بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر - نمــوذج 13 جمارك- أو ) (SADأو اى شھادة رسمیة من الجمارك
. 6 أصـل الفـاتورة الضـریبیة مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فـواتیر الكترونیـة لاترفـق صور الفواتیر ویرفق بیان فقط
. 7 كشف حسا ب الضریبة.
. 8 بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصـال السـداد ویـتم تقـدیم المسـتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم ادراج شـھادة الــوارد علــي النظــام المتكامــل الــذي یــربط بــین مصــلحة الضــرائب المصــریة
ومصلحة الجمارك.
. 9 إرفاق القوائم المالیة المعتمدة.
.10 شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة. قــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.
.12 خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
.13 توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنھ.
 

رد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات الــواردة الى المناطق الحرة والاقتصادیة:

ج.المســتندات المطلوبــة لــرد الضــریبة علــى القیمــة المضــافة بالنســبة للخــدمات الــواردة الى المناطق الحرة والاقتصادیة: -
. 1 صــورة عقــد الخدمــة المــؤداه معتمــدا مــن الھیئــة العامــة للأســتثمار أو ھیئــة المناطق الأقتصادیة.
. 2 خطــاب مــن الھیئــة العامــة للإســتثمار أو ھیئــة المنــاطق الأقتصــادیة مختومــا
بخاتم شعار الجمھوریة.
. 3 أصـل الفـاتورة الضـریبیة مرفـق بیـان بھـا وحـال أنھـا فـواتیر الكترونیـة لاترفـق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط..
. 4 كشف حساب الضریبة.
. 5 شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.
. 6 إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.
. 7 خطــاب یشــمل رقــم الحســاب البنكــى وأســم البنــك الخــاص بــالممول أو المســجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
. 8 توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنھ.

الإقرارات الضريبية المناطق الحرة والاقتصادیة مصلحة الضرائب صــورة فــاتورة بیــع الســلعة المصــدرة للمنطقــة الحــرة الھیئــة العامــة للإســتثمار ھیئــة المنــاطق الأقتصــادیة شعار الجمھوریة

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