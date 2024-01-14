محافظ أسيوط يوافق على تقسيم الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية لجمعيتين

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظ اسيوط رقم 2568 لسنة 2023، بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية المنعقدة بتاريخ 8/4/2023 بتقسيم الجمعية إلي جمعيتين، وهما الأولى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بناحية مدينة القوصية مركز القوصية. الثانية - الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات المصرية بناحية الحبالصة - مركز القوصية.

نص القرار

ونص قرار محافظة أسيوط قرار رقم 2568 لسنة 2023 محافظ أسيوط بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 438 لسنة ٢٠٢٠ بشأن تفويض المحافظين في بعض الاختصاصات الواردة بقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 ؛ وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية المنعقدة بتاريخ 8/4/2023 بالموافقة علي تقسيم الجمعية إلي جمعيتين طبقًا لنص المادة (90) من قانون التعاون الإنتاجي ؛ وعلى كتاب الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي رقم (968) في 10/5/2023 بشأن اقتراح الموافقة علي قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية بتقسيم الجمعية إلي جمعيتين ؛ وعلى كتابي مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط المؤرخين 12/10/2023، 2/11/2023 بشأن طلب استصدار قرار بتقسيم الجمعية ؛ قـــــــرر:

مادة 1 - الموافقة علي قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية المنعقدة بتاريخ 8/4/2023 بتقسيم الجمعية إلي جمعيتين وهما: الأولي - الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بناحية مدينة القوصية مركز القوصية. الثانية - الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات المصرية بناحية الحبالصة - مركز القوصية.

مادة 2 - تكون منطقة عمل الجمعية الجديدة وهي (الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات المصرية بناحية الحبالصة - مركز القوصية) بنطاق العمل محافظة أسيوط ويجوز لها العمل خارج نطاق عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.

مادة 3 - يؤول للجمعية الجديدة (الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات المصرية بناحية الحبالصة - مركز القوصية) ما يلي: 1 - بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تصنيف فئة أولي أعمال متكاملة وجميع الفئات الأخرى المتعلقة بالبطاقة ويتم استخراج البطاقة بالمسمي الجديد للجمعية. 2 - ملكية الشقة رقم (304) الكائنة ببرج المدينة المنورة بشارع الهلالي - مدينة أسيوط.

مادة 4 - ينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية وتكتسب الجمعية الجديدة (الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات المصرية بناحية الحبالصة - مركز القوصية) شخصيتها الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي وتضع الجمعية الجديدة خلال سنة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلي بما يتفق وأهداف التقسيم.

مادة 5 - على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. صدر في 7/12/2023 محافظ أسيوط لواء/ عصام سعد