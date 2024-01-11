تيسيرات من "الضرائب" للممولين خلال الموسم الجديد لتقديم الإقرارات

يستاءل مع بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، عدد كبير من الممولين والجماهير عن التيسيرات التي ستقدمها الضرائب.

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣، إعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ حتي ٣١ مارس ٢٠٢٤ للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ وحتى قبل أول مايو ٢٠٢٤ أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن ممولي المركز المدمجة في كل من مركز ثان كبار الممولين بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية ، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين أول، ومتوسطي الممولين،ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، وممولي المأموريات المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة رابع، ومنطقة القاهرة ثان، ومنطقة القاهرة ثالث ، ومنطقة ضرائب القليوبية يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني

www.eta.gov.eg

وأضافت أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

ولفتت إلى أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا،من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأن المصلحة تنظم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، أو منظومة الإقرارات الإلكترونية.

وأشارت إلى توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.



وناشدت " رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة من الشرح الذى يقدم خلالها، والتى تساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الالكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة ويتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.