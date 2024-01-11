الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تيسيرات من "الضرائب" للممولين خلال الموسم الجديد لتقديم الإقرارات

رشا عبد العال
رشا عبد العال

يستاءل مع بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، عدد كبير من الممولين والجماهير عن التيسيرات التي ستقدمها الضرائب.

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب،  عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية  عن عام ٢٠٢٣، إعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ حتي ٣١ مارس ٢٠٢٤  للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص)  إعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ وحتى قبل أول مايو ٢٠٢٤ أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

  وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن ممولي المركز المدمجة في كل من مركز ثان كبار الممولين  بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية  ، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين أول،  ومتوسطي الممولين،ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، وممولي المأموريات المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة رابع، ومنطقة القاهرة ثان، ومنطقة القاهرة ثالث  ، ومنطقة ضرائب القليوبية يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني
www.eta.gov.eg

 

وأضافت أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية. 
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

ولفتت إلى أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا،من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأن المصلحة تنظم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين  مجانًا سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة،  أو منظومة الإقرارات الإلكترونية.

"الضرائب": تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا مستمر حتى نهاية مارس

وأشارت إلى توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية  لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.

 وناشدت " رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة من الشرح الذى يقدم خلالها، والتى  تساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الالكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة ويتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

رئيس الضرائب رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء موسم الإقرارات الضريبية الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ شركات الأموال وشركات الأشخاص

مواد متعلقة

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية

البنك الدولى: تباطؤ النمو العالمى للعام الثالث على التوالى من 2.6% إلى 2.4% فى 2024

استقالة نائب رئيس العمليات فى البنك الآسيوى للاستثمار من منصبه

البنك الآسيوي للاستثمار يعقد اجتماعه السنوي في أوزبكستان

رئيس مصلحة الضرائب تكشف عن قرار جديد بشأن "الإيصال الإلكترونى"

وزير المالية: توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين

"الضرائب": تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا مستمر حتى نهاية مارس

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأكثر قراءة

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

اليوم.. "العدل الدولية" تنظر فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا