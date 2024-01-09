الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

اقتصاد

البنك الآسيوي للاستثمار يعقد اجتماعه السنوي في أوزبكستان

البنك الآسيوي للاستثمار
البنك الآسيوي للاستثمار

من المقرر أن يُعقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2024 في سمرقند، أوزبكستان، في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر.

ويُعتبر الاجتماع السنوي الحدث الرئيسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يوفر مناسبة فريدة لعرض إنجازات البنك والبحث عن رؤى وتوجيهات من المساهمين حول التوجه والمبادرات الاستراتيجية للبنك. كما يُعتبر مركزًا ديناميكيًا للحوارات بين مندوبي البنك والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مختلف المجالات.

وأكد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع السنوي لعام 2024، بما في ذلك معلومات التسجيل والبرنامج، في الوقت المناسب.

 

البنك الآسيوي للاستثمار يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وعقد الاجتماع السنوي للعام السابق في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تسليم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظة مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك ورئيس مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التي ستستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في العام الحالي. وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة في مصر لعام 2023.

وأعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصري برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير وعضو مجلس إدارة البنك، والذي انعكس في التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة. 

وأشار إلى أنهم يتطلعون إلى استكمال المناقشات بناءً لتعزيز الشراكات التنموية في أوزبكستان في العام المقبل، وفقاً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على قضايا التغيرات المناخية.

الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار سمرقند أوزبكستان المبادرات الإستراتيجية للبنك قادة الأعمال ومنظمات المجتمع شرم الشيخ الدكتور محمد معيط وزير المالية

مواد متعلقة

البنك الآسيوي للاستثمار يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الأكثر قراءة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

"حقنة غامضة" تنهي حياة عامل.. وزوجته تطالب بالقصاص

عامر حسين يُعلن الموقف من تأجيل الدوري بسبب دورة الإمارات الودية

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

"حفلة تعذيب وطعام مسمم".. أب يقتل زوجته وابنته في الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان