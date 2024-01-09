البنك الآسيوي للاستثمار يعقد اجتماعه السنوي في أوزبكستان

من المقرر أن يُعقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2024 في سمرقند، أوزبكستان، في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر.

ويُعتبر الاجتماع السنوي الحدث الرئيسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يوفر مناسبة فريدة لعرض إنجازات البنك والبحث عن رؤى وتوجيهات من المساهمين حول التوجه والمبادرات الاستراتيجية للبنك. كما يُعتبر مركزًا ديناميكيًا للحوارات بين مندوبي البنك والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مختلف المجالات.

وأكد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع السنوي لعام 2024، بما في ذلك معلومات التسجيل والبرنامج، في الوقت المناسب.

وعقد الاجتماع السنوي للعام السابق في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تسليم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظة مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك ورئيس مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التي ستستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في العام الحالي. وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة في مصر لعام 2023.

وأعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصري برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير وعضو مجلس إدارة البنك، والذي انعكس في التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة.

وأشار إلى أنهم يتطلعون إلى استكمال المناقشات بناءً لتعزيز الشراكات التنموية في أوزبكستان في العام المقبل، وفقاً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على قضايا التغيرات المناخية.