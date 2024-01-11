الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية

مضبوطات جمارك
مضبوطات جمارك

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الصادر  بجمرك السلوم ومباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحوليه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على مذكرات اشتباه مقدمة من أحمد البحره ومحمود نوار مأموري الفحص بالأشعة ومنير مكي مدير الإدارة والعقيد إسلام شحاتة ضابط قسم البحث الجنائي وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي وصابر رمضان مدير إدارة مكافحة تهريب، مفادها اعتزام  قائدي 3 سيارات وهم المدعو “ف. أ” والمدعو “ح. ر” والمدعو “أ. ر”، والمحملين بمشمول البيان الجمركي رقم 242 لسنة 2024  صادر نهائي السلوم بأسم شركة “إ . ف” تهريب أصناف غير مثبتة بالبيان الجمركي.

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وعليه وبالعرض على الدكتور أحمد عيد مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة برئاسة علاء عنتر مدير إدارة الصادر، ورامي غريب وجمال نصر الدين وأحمد أيوب وهشام درباله مأمورى حركة وأحمد خالد مدير الحركة ومحمد منير وعماد الدين محمود مأمورى التعريفة ومحمد الفهاد مدير التعريفة بحضور مقدمى الإخبارية فتبين وجود 5 كراتين بداخلهم 92 زجاجة مشروبات كحولية. 

وشارك فى الضبط أحمد عبد الجواد ومصطفي إبراهيم وبهاء العارف ومحمد فتحي مأمورى الحركة هشام عطية رئيس قسم الإجراءات.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحير محضر ضبط جمركى وحرره أحمد نور الله بالشئون القانونية.

وبلغت قيمة المضبوطات 145وألفا و824 جنيها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 25 مليون  و475 ألفا و454 جنيها.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية والدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزيه لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الجمارك ب إدارة الصادر بجمرك السلوم مباحث منفذ السلوم المشروبات الكحوليه ب قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 قسم الأمن الجمركي صادر نهائي السلوم ب تهريب اصناف غير مثبته بالبيان الجمركي

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