الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

تفاصيل إحالة مدير جمارك وموظف بوزارة العدل للجنايات

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة ـ وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهم وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل "الرشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.


وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود، أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله، فأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

النيابة العامة محاكمة الجنائية مصلحة الجمارك المصرية الكسب غير المشروع وزارة العدل

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