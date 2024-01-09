رئيس مصلحة الضرائب تكشف عن قرار جديد بشأن "الإيصال الإلكترونى"

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن صدور قرار (المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني رقم (٧٠٢) لسنة ٢٠٢٣، بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٤.

وأوضحت "عبدالعال" أنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى:

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

ولفتت إلى أن الممولين/ المكلفين الملزمين بالقرار رقم (٧٠٢) لسنة ٢٠٢٣ عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين؛ من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الرلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابطا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالبت رشا عبدالعال، الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني؛ لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.