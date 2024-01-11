الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"الوقائع المصرية" تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة بني عبيد

الدكتور/ أيمن مختار
الدكتور/ أيمن مختار

نشرت  الوقائع المصرية ، اليوم،  قرار محافظ الدقهلية بتُعدل المخططات التفصيلية لمدينة بنى عبيد  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمدينة، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

ونص قرار محافظة الدقهلية رقـم 1082 لسنة 2023 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـررنا.

تفاصيل القرار

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة بنى عبيد مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة 

 . مادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة بنى عبيد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

 

مادة 3 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

 مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 12/11/2023 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار

الوقائع المصرية محافظ الدقهلية المخطط التفصيلى المعتمد الدستور لقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

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