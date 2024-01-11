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اقتصاد

"الوقائع" تنشر قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية شبراويش بمركز أجا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

نشرت الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 1077 لسنة 2023 بتعديل  المخططات التفصيلية لقرية شبراويش مركز أجا، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية  بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية

ونص قرار محافظة الدقهلية رقـم 1077 لسنة 2023 محافظ الدقهلية، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ 

الوقائع تنشر قرار محافظة الغربية بانقضاء الجمعية التعاونية للصناعات المعدنية ببسيون

 تفاصيل مواد القرار

قـــــررنا: مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية شبراويش مركز أجا ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية 
مادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية سنبخت مركز أجا على النحو التالى: يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 6م وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 6م وكذا تغيير استخدام القطعة رقم (3) إلى جمعية زراعية وتغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 
مادة 3 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الصغرى مركز أجا  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 
مادة 4 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل مركز أجا مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 
مادة 5 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. 
مادة 6 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. 
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 12/11/2023 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار

الوقائع المصرية محافظة الدقهلية قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 1077 لسنة 2023 المخططات التفصيلية مركز أجا الدستور القانون رقم 43 لسنة 1979

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الوقائع تنشر قرار محافظة الغربية بانقضاء الجمعية التعاونية للصناعات المعدنية ببسيون

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