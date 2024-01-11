الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

على الأجور والمرتبات.. هل يختلف نظام حساب الضريبة إلكترونيا عن "الكور سيستم"؟

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا ومدى اختلافه عن منظومة الكور  سيستم فيما يخص ضريبة الأجور والمرتبات.

مصلحة الضرائب المصرية أجابت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موضحة: “نعم، النظام ده يختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات بصورة شهرية، وبعد ذلك يتم التكامل مع منظومة الكور سيستم لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، فكل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، بما يسهل على المتعاملين وايجاد دقة وسلامة البيانات”.

 وأجابت أيضا على سؤال “هل يتم إنشاء حساب الموظف بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا من خلال الموظف نفسه أم عن طريق المسئول عن التسجيل بالنظام على موقع المنظومة الضريبية الجديدة؟”، وردت: “الموظف نفسه بإنشاء الحساب الخاص به من خلال بوابة الموظف، ولا علاقة للمسؤول عن التسجيل على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا بهذه البوابة، وكمان حسابات الموظفين للخصوصية وسرية الحساب”.

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وأعلنت  رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم المصلحة لـ3 ورش عمل فنية أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  من المرحلة الأولى وحتى الرابعة (الفرعية الثانية)، كل  يوم خميس الساعة (11 صباحًا) لمدة ساعتين حتى الخميس 18 يناير 2024، للتوعية والتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على إستفسارات الممولين.

وأوضحت عبد العال أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، من المرحلة الآولى وحتى الرابعة (الفرعية الثانية)، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، للتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على  كافة الإستفسارات، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل أونلاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، مشيرة إلى أن رابط حضور هذه الورش هو

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYxZjBmY2ItZmJkYS00ZDNmLWI4N2MtOTIzNjcyZGViZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d

وأكدت رشا عبد العال على أهمية حضور هذه الورش والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات والمعوقات التي قد تواجه الشركات، حيث أن التدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها سوف يساعدهم على سرعة الالتزام بتطبيق ضوابط المنظومة، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الالتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، إلخ ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج.

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