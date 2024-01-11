بدء العمل بأحكام لائحة العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الطيران المدنى رقم 1202 لسنة 2023 بان يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام.

ونص قرار وزارة الطيران المدنى قرار رقم 1202 لسنة ٢٠٢٣ الصادر فى 8/11/2023 وزير الطيران المدني بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة ٢٠٠٩ بشأن تحويل هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني إلى شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران" ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران؛

وعلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم 1 لسنة ٢٠٢٣ والمنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳ على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 77 لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۳ ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران باجتماعه رقم 9 لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢۳/۱۰/۱۱ على لائحة العمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم (1139) الوارد بتاريخ 24/10/2023 ومرفوقه ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لمعالي وزير الطيران المدني رقم (690) الوارد بتاريخ 6/11/2023 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛

قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.