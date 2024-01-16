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اقتصاد

"الوقائع الرسمية" تنشر 5 قرارات لمحافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لعدة قرى

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية، 5 قرارات لمحافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لعدة قرى بمركز ومدينة الدقهلية ونص القرار الاول تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر على ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

 تفاصيل تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر

ونص القرار الثانى  تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية 

ونص القرار الثالث  تُعدل المخططات التفصيلية لقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى: ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية 

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 ونص القرار الرابع تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت ناجى مركز ميت غمر على النحو التالى:ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر

ونص القرار الخامس  تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية

ونصت وتضمنت قرار محافظة الدقهلية انة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / /2023 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــررنا: تُعدل المخططات التفصيلية  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقري ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ويعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. مادة 5 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. مادة 6 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 12/11/2023 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار

الوقائع الرسمية المخططات التفصيلية ل محافظ الدقهلية ميت غمر قرية جصفا كفر بهيده

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