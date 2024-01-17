محافظة البحيرة يُصدر قرارين بشأن المخططات التفصيلية لقرتين في دمنهور

نشرت الوقائع المصرية اليوم، قرارين لمحافظة البحيرة بتعديل واعتماد المخططات التفصيلية لقرتين بمركز دمنهور وجاء القرار الاول باعتمادالمخططات التفصيلية لقرى (منشأة راغب - بنى موسى - الابرقحى) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

والقرار الثانى باعتماد المخططات التفصيلية لقرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص قرار محافظة البحيرة قـرار رقم 1346 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 5/8/2017 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/7/2017 والمنتهى إلى " لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام:

قـــــــــرر: ( المادة الأولى ) تُعتمد المخططات التفصيلية لقرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.

( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.