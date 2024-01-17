الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظة البحيرة يُصدر قرارين بشأن المخططات التفصيلية لقرتين في دمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نشرت الوقائع المصرية اليوم، قرارين لمحافظة البحيرة بتعديل واعتماد المخططات التفصيلية لقرتين بمركز دمنهور  وجاء القرار الاول باعتمادالمخططات التفصيلية لقرى (منشأة راغب - بنى موسى - الابرقحى) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

والقرار الثانى باعتماد المخططات التفصيلية لقرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص قرار محافظة البحيرة قـرار رقم 1346 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 5/8/2017 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/7/2017 والمنتهى إلى " لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام:

قـــــــــرر: ( المادة الأولى ) تُعتمد المخططات التفصيلية لقرى (سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان) التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 ( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني. 

( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

الوقائع المصرية محافظة البحيرة اعتماد المخططات التفصيلية ل مركز دمنهور منشأة راغب - بنى موسى - الابرقحى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما سعيد طوسون - حسين عمرو - منشأة الخزان

مواد متعلقة

المالية: النظم المميكنة تساعدنا فى توحيد المعاملات الضريبية

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية وقطع غيار السيارات

وزير المالية: انضمام 4.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحى الشامل

قيادات الضرائب والجمارك: طلبات المستثمرين "أوامر" دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة

بيان جديد من "الضرائب" بشأن منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

المستندات المطلوبة لرد ضريبة الخامات ومستلزمات الإنتاج لجھات معفاة من "القيمة المضافة"

"الوقائع الرسمية" تنشر 5 قرارات لمحافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لعدة قرى

تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أستاذ قانون دولي: عودة الدحدوح تفضح ادعاءات توريط القاهرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

صاحب دائرة الموت وسعد اليتيم.. رحيل المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)