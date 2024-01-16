الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية وقطع غيار السيارات

الجمارك
الجمارك

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق بين إدارة الصادر بجمرك السلوم ومباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء علي مذكرة معلومات سرية مقدمة من ياسر رشدي مأمور حركة الصادر والرائد حسين أبويوسف بإدارة البحث الجنائي وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي ود. محمد بدر الصباح مفتش إدارة مكافحة تهريب وأحمد البحره محمود نوار مأموري الفحص بالأشعة، وهشام عطية رئيس قسم الفحص ومنير مكي مدير الإدارة مفادها وجود أصناف مخالفة داخل مخبأ سرى أسفل السيارة المحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم  552 لسنة 2024  صادر نهائي باسم شركة خ. ب.

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وبالعرض على أحمد عيد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من علاء عنتر مدير إدارة الصادر وياسر رشدي وحازم عبدالمجيد وأحمد عبد الجواد ومصطفى إبراهيم، وبهاء العارف مأمورى الحركة، وأحمد خالد مدير الحركة بحضور محمد منير ومحمد الفهاد مدير تعريفة وهشام عطية رئيس قسم الإجراءات ومصطفى إبراهيم وبهاء العارف مأمورى الحركة، فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية وقطع غيار السيارات مخبأة داخل مخزن سري أسفل السيارة.

وبلغت القيمة للمضبوطات 245 ألفا و554 جنيها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 424 ألفا 428 جنيها.

وتم التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحقّ.

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، وحرره أحمد نور الله بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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