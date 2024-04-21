سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أبريل 2024 فى مصر

يشهد سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء استقرار ملحوظ في السوق المصري، حيث استقرت الأسعار عند 45 ألفًا إلى 42 ألف جنيه، في مختلف المصانع المنتشرة في سوق العمران المصري.

ونرصد في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت واسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 ابريل 2024 في مصر وفق آخر تطور للأسعار.

سعر الحديد اليوم في مصر

استقر حديد بشاى بلغ 45،000 جنيها.

استقر حديد العتال بلغ 43،000 جنيها.

استقر حديد المعادى بلغ 42،000 جنيها.

استقر حديد الكومى بلغ 42،000 جنيها.

استقر حديد المراكبى بلغ 43،000 جنيها.

استقر حديد عطيه بلغ 42،500 جنيه.

استقر حديد العشري بلغ 41،000 جنيها.

استقر حديد الجيوشي بلغ 42،000 جنيها.

استقر حديد مصر ستيل بلغ 42،000 جنيها.

استقر حديد بيانكو بلغ 41،000 جنيها.

استقر حديد المصريين بلغ 45،000 جنيها.

استقر حديد سرحان بلغ 42،000 جنيها.

سعر حديد عز في مصر

استقر سعر حديد عز عند 46،000 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

استقر أسمنت المعلم بلغ 1980 جنيها.

استقر اسمنت السهم بلغ 1950 جنيها.

استقر أسمنت الفهد بلغ 1950 جنيها.

استقر أسمنت وادي النيل بلغ 1970 جنيها.

استقر اسمنت العسكري بني سويف بلغ 1950 جنيها.

استقر أسمنت المسلح بلغ 2050 جنيها.

استقر أسمنت جنوب الوادي بلغ 1970 جنيها.

استقر أسمنت المخصوص بلغ 2100 جنيه.

استقر أسمنت السويس بلغ 2170 جنيها.

استقر أسمنت السويدي بلغ 2160 جنيها.

استقر أسمنت العسكري بلغ 1960 جنيها.

استقر أسمنت النصر بلغ 2010 جنيهات.

استقر أسمنت سيناء بلغ 42.5 1950 جنيها.

استقر أسمنت حلوان بلغ 2170 جنيها.

استقر أسمنت المنيا بلغ 2325 جنيها.

استقر أسمنت المهندس بلغ 2205 جنيهات.

استقر أسمنت تايتان بلغ 2060 جنيها.

استقر أسمنت المصري بلغ 2060 جنيها.

استقر أسمنت الممتاز بلغ 2160 جنيها.

استقر أسمنت التعمير بلغ 2030 جنيها.

استقر أسمنت الصعيد بلغ 1990 جنيها.

استقر أسمنت أسيوط بلغ 2140 جنيها.

استقر أسمنت المصريين بلغ 2060 جنيها.

استقر أسمنت العامرية عادة بلغ 2360 جنيها.

استقر أسمنت البرج بلغ 2350 جنيها.

استقر أسمنت الماكس بلغ 2260 جنيها.

استقر أسمنت النهضة بلغ 2270 جنيها.

استقر أسمنت أسوان بلغ 2180 جنيها.

استقر أسمنت السد العالي بلغ 2170 جنيها.

استقر أسمنت قنا بلغ 2270 جنيها.

سعر الرمل والزلط اليوم



رمل ناعم سعر المتر المكعب 85 جنيها.

رمل خشن سعر المتر المكعب 100 جنيه.

زلط عادة سعر المتر المكعب 215 جنيها.

زلط فينو سعر المتر المكعب 310 جنيهات.

زلط مخصوص سعر المتر المكعب 280 جنيها.

زلط سن2 مقاس 22 سعر المتر المكعب 230 جنيها.

سعر الطوب الأحمر

سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه.

سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه.

سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها.

سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها.

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه.