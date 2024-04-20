وزير التموين: خفض أسعار الزيوت بنسبة 14% إضافية عن الانخفاض الأخير ليصل إجمالى نسب التخفيض على الزيوت إلى 36%

- وزير التموين: سعر زجاجة زيت الخليط واحد لتر يبدأ من 65 جنيا فى الأسواق

- وزير التموين: شركات صناعة الزيوت تحرص على مواكبة التطورات فى الأسواق المصرية وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين وذلك استجابة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم السبت بنسبة 14%، بالإضافة الى التخفيضات السابقة ليصل اجمالى التخفيضات على سلعة الزيت الى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التى انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزاراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فى ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافى الذى تم اليوم يبدأ من 65 جنيهًا لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر فى الأسواق.

كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة اولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال، وأوضحت أن ذلك حرصًا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلًا من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التى تمت مؤخرًا والتى تجاوزت 8 مليارات دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار فى صالح المستهلك المصرى.