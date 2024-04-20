السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

تشهد الأسواق المصرية استمرار التراجع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 20 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 75 جنيهًا إلى 76 من المزارع ويسهل للمستهلك 80 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024

أسعار الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 20 أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 76 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 80 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 20 ابريل 2024 في بورصة الدواجن 133 جنيها وتصل للمستهلك 140 جينهًا.

سجل سعرالدواجن الساسو "20 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 89 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ100 جنيه.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر طبق  بيض البلدي اليوم 20 أبريل 2024  في بورصة الدواجن 129 جنيها و130 جنيها. 

سجل سعر طبق  بيض الأبيض اليوم 20  ابريل 2024  في بورصة الدواجن 149 جنيها و149 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأحمر اليوم 20 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها و152 جنيها. 

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سعر الدواجن المجمدة 

وسعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك

سعر كيلو البانيه اليوم 20  ابريل 2024 

سجل سعر البانية اليوم 20 أبريل 2024 نحو 200 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم 20 ابريل 2024 

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك اليوم 20 ابريل 90-110 جنيه.

سعر كيلو صدور الدجاج 20 ابريل 2024

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 20 ابريل 2024 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة 20 ابريل 2024 

سجل  سعر كيلو الاجنحة  اليوم20  ابريل 2024 نحو 50_60 جنيهًا.

وسجل أسعار الهياكل  اليوم السبت  إلى 40-50 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

 

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