السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

غرفة الحبوب: الخبز السياحى يهبط 35% مع تراجع أسعار الدقيق

دقيق
دقيق

أعلن النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفًا، وأنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليًا الـ16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأقل بنحو من 30% إلى 35% من السعر السائد حاليًا لسعر رغيف الخبز السياحي.

انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة 35%  

ووجّه طارق حسانين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف، والذي ساهم في توفير السلع الغذائية والأساسية وانخفاض أسعارها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسادة الوزراء والجهات المعنية، من أجل التوافق على سعر الخبز السياحي بعد تراجع أسعار الدقيق.

كما تم عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز، وتم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا بـ1.5 جنيه بدلًا من 2 جنيه و2.25 جنيه، و40 جرامًا بـ75 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا بدلًا من 75 قرشًا، وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" الرغيف وزن 35 جرامًا بـ1 جنيه بدلًا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جرامًا 1.5 جنيه بدلًا من 2.5 جنيه، مؤكدًا الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% الـ16 ألف جنيه حاليًا.

وأشار "حسانين" إلى حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الخام هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكدًا الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.

طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية سعر الصرف سعر طن الدقيق غرفة صناعة الحبوب أصحاب المطاحن 72

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