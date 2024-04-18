سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18 إبريل 2024
ينشر موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية بعرض تطورات سعر الحديد والاسمنت وأسعار مواد البناء بشكل عام في مصر في آخر تحديث للأسعار التي تشهد تقلبات على مدار الفترة الماضية.
نرصد في التقرير التالي سعر الحديد والاسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في مصر وفق آخر تطور للأسعار.
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر حديد بشاى بلغ 45،000 جنيه
سعر حديد العتال بلغ 43،000 جنيه
سعر حديد المعادى بلغ 42،000 جنيه
سعر حديد الكومى بلغ 42،000 جنيه
سعر حديد المراكبى بلغ 43،000 جنيه
سعر حديد عطيه بلغ 42،500 جنيه
سعر حديد العشري بلغ 41،000 جنيه
سعر الحديد الجيوشي بلغ 42،000 جنيه
سعر الحديد مصر ستيل بلغ 42،000 جنيه
سعر حديد بيانكو بلغ 41،000 جنيه
سعر حديد المصريين بلغ 45،000 جنيه
سعر حديد سرحان بلغ 42،000 جنيه
سعر حديد عز في مصر
تداول سعر حديد عز عند 46،000 جنيه للطن
أسعار الأسمنت في مصر اليوم
سعر أسمنت المعلم بلغ 1،980 جنيه
سعر اسمنت السهم بلغ 1،950 جنيه
سعر أسمنت الفهد بلغ 1،950 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل بلغ 1،970 جنيه
سعر اسمنت العسكري بني سويف بلغ 1،950 جنيه
سعر أسمنت المسلح بلغ 2،050 جنيه
سعر اسمنت جنوب الوادي بلغ 1،970 جنيه
سعر أسمنت المخصوص بلغ 2،100 جنيه
سعر أسمنت السويس بلغ 2،170 جنيه
سعر أسمنت السويدي بلغ 2،160 جنيه
سعر أسمنت العسكري بلغ 1،960 جنيه
سعر أسمنت النصر بلغ 2،010 جنيه
سعر أسمنت سيناء بلغ 42.5 1،950 جنيه
سعر أسمنت حلوان بلغ 2،170 جنيه
سعر أسمنت المنيا بلغ 2،325 جنيه
سعر أسمنت المهندس بلغ 2،205 جنيه
سعر أسمنت تايتان بلغ 2،060 جنيه
أسمنت المصري بلغ 2،060 جنيه
سعر أسمنت الممتاز بلغ 2،160 جنيه
سعر أسمنت التعمير بلغ 2،030 جنيه
سعر أسمنت الصعيد بلغ 1،990 جنيه
سعر أسمنت أسيوط بلغ 2،140 جنيه
سعر أسمنت المصريين بلغ 2،060 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة بلغ 2،360 جنيه
سعر أسمنت البرج بلغ 2،350 جنيه
سعر أسمنت الماكس بلغ 2،260 جنيه
سعر أسمنت النهضة بلغ 2،270 جنيه
سعر أسمنت أسوان بلغ 2،180 جنيه
سعر أسمنت السد العالي بلغ 2،170 جنيه
سعر أسمنت قنا بلغ 2،270 جنيه
سعر الرمل والزلط اليوم
رمل ناعم سعر المتر المكعب 85 جنيه
رمل خشن سعر المتر المكعب 100 جنيه
زلط عادة سعر المتر المكعب 215 جنيه
زلط فينو سعر المتر المكعب 310 جنيه
زلط مخصوص سعر المتر المكعب 280 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 سعر المتر المكعب 230 جنيه
سعر الطوب الأحمر
سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه