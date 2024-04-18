سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18 إبريل 2024

ينشر موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية بعرض تطورات سعر الحديد والاسمنت وأسعار مواد البناء بشكل عام في مصر في آخر تحديث للأسعار التي تشهد تقلبات على مدار الفترة الماضية.

نرصد في التقرير التالي سعر الحديد والاسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في مصر وفق آخر تطور للأسعار.

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر حديد بشاى بلغ 45،000 جنيه

سعر حديد العتال بلغ 43،000 جنيه

سعر حديد المعادى بلغ 42،000 جنيه

سعر حديد الكومى بلغ 42،000 جنيه

سعر حديد المراكبى بلغ 43،000 جنيه

سعر حديد عطيه بلغ 42،500 جنيه

سعر حديد العشري بلغ 41،000 جنيه

سعر الحديد الجيوشي بلغ 42،000 جنيه

سعر الحديد مصر ستيل بلغ 42،000 جنيه

سعر حديد بيانكو بلغ 41،000 جنيه

سعر حديد المصريين بلغ 45،000 جنيه

سعر حديد سرحان بلغ 42،000 جنيه



سعر حديد عز في مصر

تداول سعر حديد عز عند 46،000 جنيه للطن

أسعار ا لأسمنت في مصر اليوم



سعر أسمنت المعلم بلغ 1،980 جنيه

سعر اسمنت السهم بلغ 1،950 جنيه

سعر أسمنت الفهد بلغ 1،950 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل بلغ 1،970 جنيه

سعر اسمنت العسكري بني سويف بلغ 1،950 جنيه

سعر أسمنت المسلح بلغ 2،050 جنيه

سعر اسمنت جنوب الوادي بلغ 1،970 جنيه

سعر أسمنت المخصوص بلغ 2،100 جنيه

سعر أسمنت السويس بلغ 2،170 جنيه

سعر أسمنت السويدي بلغ 2،160 جنيه

سعر أسمنت العسكري بلغ 1،960 جنيه

سعر أسمنت النصر بلغ 2،010 جنيه

سعر أسمنت سيناء بلغ 42.5 1،950 جنيه

سعر أسمنت حلوان بلغ 2،170 جنيه

سعر أسمنت المنيا بلغ 2،325 جنيه

سعر أسمنت المهندس بلغ 2،205 جنيه

سعر أسمنت تايتان بلغ 2،060 جنيه

أسمنت المصري بلغ 2،060 جنيه

سعر أسمنت الممتاز بلغ 2،160 جنيه

سعر أسمنت التعمير بلغ 2،030 جنيه

سعر أسمنت الصعيد بلغ 1،990 جنيه

سعر أسمنت أسيوط بلغ 2،140 جنيه

سعر أسمنت المصريين بلغ 2،060 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة بلغ 2،360 جنيه

سعر أسمنت البرج بلغ 2،350 جنيه

سعر أسمنت الماكس بلغ 2،260 جنيه

سعر أسمنت النهضة بلغ 2،270 جنيه

سعر أسمنت أسوان بلغ 2،180 جنيه

سعر أسمنت السد العالي بلغ 2،170 جنيه

سعر أسمنت قنا بلغ 2،270 جنيه



سعر الرمل والزلط اليوم



رمل ناعم سعر المتر المكعب 85 جنيه

رمل خشن سعر المتر المكعب 100 جنيه

زلط عادة سعر المتر المكعب 215 جنيه

زلط فينو سعر المتر المكعب 310 جنيه

زلط مخصوص سعر المتر المكعب 280 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 سعر المتر المكعب 230 جنيه

سعر الطوب الأحمر

سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه