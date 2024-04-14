تؤثر أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت على أسعار الوحدات السكنية في مختلف محافظات مصر فكلما ارتفعت أسعار مواد البناء ارتفعت أسعار الوحدات بشكل هائل والعكس صحيح.

ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت..أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-4-2024 في آخر تحديث للأسعار والتي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد اليوم

استقر سعر حديد بشاى 45000 جنيه

استقر سعر حديد العتال 43000 جنيه

استقر سعر حديد المعادى 42000 جنيه

استقر سعر حديد الكومى 42000 جنيه

استقر سعر حديد المراكبى 43000 جنيه

استقر سعر حديد عطيه 42500 جنيه

استقر سعر حديد العشري 41000 جنيه

استقر سعر حديد الجيوشي 42000 جنيه

استقر سعر حديد مصر ستيل 42000 جنيه

استقر سعر حديد بيانكو 41000 جنيه

استقر سعر حديد المصريين 45000 جنيه

استقر سعر حديد سرحان 42000 جنيه



سعر حديد عز في مصر

حافظ حديد عز على سعر عند 46000 جنيه للطن

اسعار الأسمنت في مصر اليوم



استقر سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها

استقر سعر أسمنت السهم 1950 جنيها

استقر سعر أسمنت الفهد 1950 جنيها

استقر سعر أسمنت وادي النيل 1970 جنيها

استقر سعر أسمنت العسكري بني سويف 1950 جنيها

استقر سعر أسمنت المسلح 2050 جنيها

استقر سعر اسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها

استقر سعر أسمنت المخصوص 2100 جنيه

استقر سعر أسمنت السويس 2170 جنيها

استقر سعر أسمنت السويدي 2160 جنيها

استقر سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها

استقر سعر أسمنت النصر 2010 جنيهات

استقر سعر أسمنت سيناء 425 1950 جنيها

استقر سعر أسمنت حلوان 2170 جنيها

استقر سعر أسمنت المنيا 2325 جنيها

استقر سعر أسمنت المهندس 2205 جنيهات

استقر سعر أسمنت تايتان 2060 جنيها

استقر سعر أسمنت المصري 2060 جنيها

استقر سعر أسمنت الممتاز 2160 جنيها

استقر سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها

استقر سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها

استقر سعر أسمنت أسيوط 2140 جنيها

استقر سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها

استقر سعر أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها

استقر سعر أسمنت البرج 2350 جنيها

استقر سعر أسمنت الماكس 2260 جنيها

استقر سعر أسمنت النهضة 2270 جنيها

استقر سعر أسمنت أسوان 2180 جنيها

استقر سعر أسمنت السد العالي 2170 جنيها

استقر سعر أسمنت قنا 2270 جنيها

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