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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-4-2024

مواد البناء
مواد البناء

تؤثر أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت على أسعار الوحدات السكنية في مختلف محافظات مصر فكلما ارتفعت أسعار مواد البناء ارتفعت أسعار الوحدات بشكل هائل والعكس صحيح.

ننشر في التقرير التالي سعر  الحديد والأسمنت..أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-4-2024 في آخر تحديث للأسعار والتي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد اليوم

استقر سعر حديد بشاى 45000 جنيه
استقر سعر حديد العتال 43000 جنيه
استقر سعر حديد المعادى 42000 جنيه
استقر سعر حديد الكومى 42000 جنيه
استقر سعر حديد المراكبى 43000 جنيه
استقر سعر حديد عطيه 42500 جنيه
استقر سعر حديد العشري 41000 جنيه
استقر سعر حديد الجيوشي 42000 جنيه
استقر سعر حديد مصر ستيل 42000 جنيه
استقر سعر حديد بيانكو 41000 جنيه
استقر سعر حديد المصريين 45000 جنيه
استقر سعر حديد سرحان 42000 جنيه


سعر حديد عز في مصر

حافظ  حديد عز  على سعر عند 46000 جنيه للطن

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

قرار من البنك المركزى الأوروبى بشأن أسعار الفائدة

اسعار الأسمنت في مصر اليوم


استقر سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها
استقر سعر أسمنت السهم 1950 جنيها
استقر سعر أسمنت الفهد 1950 جنيها
استقر سعر أسمنت وادي النيل 1970 جنيها
استقر سعر أسمنت العسكري بني سويف 1950 جنيها
استقر سعر أسمنت المسلح 2050 جنيها
استقر سعر اسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها
استقر سعر أسمنت المخصوص 2100 جنيه
استقر سعر أسمنت السويس 2170 جنيها
استقر سعر أسمنت السويدي 2160 جنيها
استقر سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها
استقر سعر أسمنت النصر 2010 جنيهات
استقر سعر أسمنت سيناء 425 1950 جنيها
استقر سعر أسمنت حلوان 2170 جنيها
استقر سعر أسمنت المنيا 2325 جنيها
استقر سعر أسمنت المهندس 2205 جنيهات
استقر سعر أسمنت تايتان 2060 جنيها
استقر  سعر أسمنت المصري 2060 جنيها
استقر سعر أسمنت الممتاز 2160 جنيها
استقر سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها
استقر سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها
استقر سعر أسمنت أسيوط 2140 جنيها
استقر سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها
استقر سعر أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها
استقر سعر أسمنت البرج 2350 جنيها
استقر سعر أسمنت الماكس 2260 جنيها
استقر سعر أسمنت النهضة 2270 جنيها
استقر سعر أسمنت أسوان 2180 جنيها
استقر سعر أسمنت السد العالي 2170 جنيها
استقر سعر أسمنت قنا 2270 جنيها

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