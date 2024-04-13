الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع الأساسية كلها بنسبة تجاوزت الـ20%

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار السلع في الأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة، مشيرًا إلى أنه منذ لقائنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حتى اليوم شهدنا انخفاضات من 20 لـ30% مثل القمح ومشتقاته والمكرونة، وستستمر انخفاضات الأسعار الأسابيع المقبلة.

وأضاف لدينا وفرة كبيرة في كل السلع، وبدأت المنافسة بين كل المنتجين، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية كلها حدث فيه انخفاض في الأسعار تجاوزت 20%، حيث الفول والعدس 25% والزيت 30%.

وأشار إلى أنه بعد إجازة العيد نجد انخفاضات كثيرة وستستمر، وسنشهد انخفاضات عالية الفترة المقبلة، مضيفًا أن انخفاض الدقيق يؤثر على المخبوزات كلها، والمكرونة ويليها الأرز مباشرة لأنه البديل.