لماذا نقصّر فى العبادة بعد رمضان؟.. رمضان عبد المعز يجيب

شدد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على ضرورة أن نطيع الله عز وجل ووقتها ننتظر ملك الموت في أي وقت.

وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "طالما أنت مسلم وتؤدي حقوق الله وحقوق العباد ونفسك وأهلك، فيوم أن يأتي ملك الموت فمرحبا به في أي وقت".

وأشار إلى أننا نتعجب في أن شخصا في غير رمضان قصر، أما في رمضان يتعبد كثيرًا، متسائلًا: "هو إيه بيحصل لنا بعد رمضان؟ بنعرف نطيع كويس ونصلي في رمضان، وليه منعرفش بعد رمضان؟".

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: "واحد راح لإبراهيم بن أدهم، وكان إماما وعابدا، وقال له: عاوز أصلي قيام الليل، أعمل ايه؟ قال لا تعصه بالنهار".

وواصل الشيخ رمضان عبد المعز: "في رمضان واحنا صايمين مفيش غيبة، وفيه غض بصر، وفي مساعدة للآخرين، وعشان كده كنا بنعرف نصلي قيام وتهجد".