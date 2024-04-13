السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا نقصّر فى العبادة بعد رمضان؟.. رمضان عبد المعز يجيب

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

شدد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على ضرورة أن نطيع الله عز وجل ووقتها ننتظر ملك الموت في أي وقت.

وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "طالما أنت مسلم وتؤدي حقوق الله وحقوق العباد ونفسك وأهلك، فيوم أن يأتي ملك الموت فمرحبا به في أي وقت".

وأشار إلى أننا نتعجب في أن شخصا في غير رمضان قصر، أما في رمضان يتعبد كثيرًا، متسائلًا: "هو إيه بيحصل لنا بعد رمضان؟ بنعرف نطيع كويس ونصلي في رمضان، وليه منعرفش بعد رمضان؟".

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: "واحد راح لإبراهيم بن أدهم، وكان إماما وعابدا، وقال له: عاوز أصلي قيام الليل، أعمل ايه؟ قال لا تعصه بالنهار".

وواصل الشيخ رمضان عبد المعز: "في رمضان واحنا صايمين مفيش غيبة، وفيه غض بصر، وفي مساعدة للآخرين، وعشان كده كنا بنعرف نصلي قيام وتهجد".

لعلهم يفقهون دي ام سي

مواد متعلقة

إصابة فلسطينى إثر اعتداء للمستوطنين شرق مدينة قلقيلية

هجوم من دينا الشربينى على صدقى صخر بسبب مشهد فى مسلسل"كامل العدد+1"

يسر طاهر تكشف سر تعاونها مع رنا أبوالريش فى تأليف مسلسل "كامل العدد+1"

إسعاد يونس: مسلسل "كامل العدد+1" منظومة فنية متكاملة (فيديو)

رزان مغربى: رمضان فى مصر له نكهة خاصة

ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

ماذا قالت وفاء عامر بشأن مشاركتها بمسلسلى"جودر" و"حق عرب"؟ (فيديو)

بايدن: أتوقع هجومًا إيرانيًا على إسرائيل عاجلًا وليس آجلًا

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الفنانة القديرة شيرين سيف النصر

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

زوجة خيرى شلبى: "جودر" أعادنى من أحزانى على ابنتى.. و"المتحدة" وفّرت بيئة ناجحة للمسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله