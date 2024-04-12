الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رزان مغربى: رمضان فى مصر له نكهة خاصة

رزان مغربي
رزان مغربي

أشادت الفنانة رزان مغربي، بالتنوع الذي شهده سباق دراما رمضان 2024.

وقالت "مغربي" خلال مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن شهر رمضان له نكهة خاصة في مصر، مشيرة إلى أن المصريين يجعلون الشهر المبارك مميزًا ويشبههم.

وأضافت أنها قضت رمضان كاملًا في مصر هذا العام، معقبة: «مصر دايمًا هي الرزق ومحبة الجمهور المصري الأساس».

ونوهت إلى أنها لم تتمكن من متابعة المسلسلات الرمضانية، مستطردة: «وقتي مقسم ما بين الشغل وجزء كبير للعائلة والعبادات اللي الواحد بيتشعبط بيها في الشهر الفضيل، لكن سمعت أصداء جميلة عن كل النجوم والزملاء وأتمنى لهم التوفيق».

ولفتت إلى أن الفنانين عملوا في ظروف صعبة، خاصة أن رمضان هذا العام له طابع آخر في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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