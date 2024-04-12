إسعاد يونس: مسلسل "كامل العدد+1" منظومة فنية متكاملة (فيديو)

هنأت النجمة إسعاد يونس، نجوم العمل الدرامي "كامل العدد+1" بمناسبة النجاح الشديد للمسلسل.

وقالت "إسعاد يونس"، خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن المنتج المنفذ من شركة “إيجل فيلم” وهي شركة محترمة جدا.

وأضافت: "أنا مذهولة إن المسلسل ده المره دي، كل مشهد فيه يسوق المشاهد لما هو بعده، ومفيش جملة إطالة أو تحلية كلام، عشان إحنا في موضة اللغة إللى عاملين يمطوا فيها وحاجات ملهاش لازمة".

وتابعت: "كل مشهد عبارة عن طبقات، وينسج نسيج ببراعة بدون أي ممل نهائي ولا هناك حاجة غير مبررة، ولا يوجد حاجة فيها فتاكة للمخرج، والمخرج كان مبدع في إدارة المنظومة الفنية المتكاملة للمسلسل".