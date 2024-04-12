الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس: مسلسل "كامل العدد+1" منظومة فنية متكاملة (فيديو)

إسعاد يونس
إسعاد يونس

هنأت النجمة إسعاد يونس، نجوم العمل الدرامي "كامل العدد+1" بمناسبة النجاح الشديد للمسلسل.

وقالت "إسعاد يونس"، خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن المنتج المنفذ من شركة “إيجل فيلم” وهي شركة محترمة جدا.

وأضافت: "أنا مذهولة إن المسلسل ده المره دي، كل مشهد فيه يسوق المشاهد لما هو بعده، ومفيش جملة إطالة أو تحلية كلام، عشان إحنا في موضة اللغة إللى عاملين يمطوا فيها وحاجات ملهاش لازمة".

وتابعت: "كل مشهد عبارة عن طبقات، وينسج نسيج ببراعة بدون أي ممل نهائي ولا هناك حاجة غير مبررة، ولا يوجد حاجة فيها فتاكة للمخرج، والمخرج كان مبدع في إدارة المنظومة الفنية المتكاملة للمسلسل".

كامل العدد 1 دي ام سي صاحبة السعادة إسعاد يونس

مواد متعلقة

رزان مغربى: رمضان فى مصر له نكهة خاصة

ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

ماذا قالت وفاء عامر بشأن مشاركتها بمسلسلى"جودر" و"حق عرب"؟ (فيديو)

بايدن: أتوقع هجومًا إيرانيًا على إسرائيل عاجلًا وليس آجلًا

مسئولون أمريكيون: نحاول الضغط على إيران للتراجع عن تهديدها ضد إسرائيل

مسئول أمريكى: الدعم الصينى لتكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية تصعيد جديد ضد أوروبا

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مُسيرتين مفخختين تم إطلاقهما من لبنان

القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق عدة مناطق ببيروت

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

نجوم بكرة.. أطفال مسلسلات رمضان: «المتحدة» منحتنا فرصة العمر

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

الوليد مغازي: "فشلت أغسل صحون في مطعم أسماك في بداية حياتي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة