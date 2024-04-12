إسعاد يونس تمنح فريق مسلسل "كامل العدد +1" عيدية خاصة (فيديو)

في لقاء مميز على برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُبث على قناة "dmc"، قامت الإعلامية إسعاد يونس بمفاجأة فريق عمل مسلسل "كامل العدد +1"، ولكن هذه المرة، كانت العيدية مختلفة ومميزة.

وطلبت إسعاد من أعضاء الفريق أن يقفوا خلف "ترابيزة" مزينة بمجموعة من الزجاجات الملونة، كل شخص يختار زجاجة دون أن ينظر إليها، ثم يحاول تخمين لونها، إذا نجح في التخمين، سيحصل على 100 جنيه عيدية.

وبدأت الفنانة دينا الشربيني باختيار زجاجة "زرقاء"، وكانت محظوظة بتخمين اللون بشكل صحيح، فحصلت على العيدية المبهجة.

أما الفنان شريف سلامة، فقد اختار زجاجة غير صحيحة، ولم يحصل على "عيدية صاحبة السعادة".