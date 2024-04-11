شريف سلامة يكشف كواليس تجربته مع دينا الشربيني في "كامل العدد"

أكد الفنان شريف سلامة أنه شعر بالسعادة منذ بداية تجربته في مسلسل "كامل العدد"، وأوضح أن العمل يمثل له فرصة للتألق في دور مختلف عن أعماله السابقة.

وعن تجربته مع الفنانة دينا الشربيني، أشار “سلامة” خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إلى أنها المرة الأولى التي يشارك في عمل فني معها، مما أضفى على تجربته طابعًا خاصًا.

وأكد "سلامة" أن الموضوع الواقعي لمسلسل "كامل العدد" كان أحد أسباب نجاحه في أداء دوره، حيث يواجه في حياته الشخصية مشكلات مشابهة لتلك التي يعيشها مع أولاده في سن المراهقة.