الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مُسيرتين مفخختين تم إطلاقهما من لبنان

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أفاد خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه تم اعتراض مُسيرتين مفخختين تابعتين لـ"حزب الله" أطلقتا من جنوب لبنان، دون وقوع أضرار أو إصابات. 

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وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.

وسائل اعلام إسرائيلية قناة القاهرة الإخبارية

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