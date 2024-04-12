الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماذا قالت وفاء عامر بشأن مشاركتها بمسلسلى"جودر" و"حق عرب"؟ (فيديو)

وفاء عامر
وفاء عامر

تحدثت الفنانة، وفاء عامر، عن مشاركتها هذا العام في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 وهما "حق عرب" و"جودر".

وقالت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ليالي العيد"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إنها كانت تعيش وسط أسرة إنتاج متميزة جدًا في مسلسل حق عرب.

وأضافت: "زملاء بعشقهم وحسيت إني وسط أهلي وأقاربي، وفرحانة لأحمد العوضي، كان المنتج حريص إني أكون في الفورمة، والشارع المصري يؤيد حق عرب".

وأشارت الفنانة وفاء عامر، إلى أن المسلسل نجح نجاحًا مبهرًا، موضحة أن مسلسل جودر إنتاجه ضخم.

مسلسلات رمضان وفاء عامر ليالي العيد صدى البلد

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