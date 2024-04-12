الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: إيران تعمل على زيادة التصعيد فى الشرق الأوسط

غزة
غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران تعمل على زيادة التصعيد في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار العالمي، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

“الحرب الإسرائيلية على غزة”

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مُوقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ وطرق.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

عاجل القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط إيران

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