السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يسر طاهر تكشف سر تعاونها مع رنا أبو الريش في تأليف مسلسل "كامل العدد+1"

المؤلفة يسر طاهر
المؤلفة يسر طاهر

كشفت المؤلفة يسر طاهر، عن كواليس مسلسل "كامل العدد+1"، وسر تعاونها مع المؤلفة رنا أبوالريش.

وقالت “طاهر” خلال لقائها ببرنامج"صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "دي إم سي": "تقابلنا في ورشة لمشروع مع تامر حبيب، وكنت أنا ورنا في نفس الورشة".

وأضافت:" وتامر حبيب ضمنا في مشروع مع بعض، وبعدها عملنا مع بعض مسلسل من خلال ورشة مع رنا ومحمد المصري، في مسلسل مع دينا الشربيني في لعبة النسيان".

من جانبها، أوضحت رنا أبو الريش، أن المسلسل يتناول العلاقات العائلية، والتجارب ومعاملة الاهل مع تربية الأبناء، ومعاناه الأهل في التجارب الحياتية الشخصية".

رنا أبوالريش إسعاد يونس دي ام سي صاحبة السعادة يسر طاهر

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

موعد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

أسعار الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12 أبريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكري إيراني خلال ال 72 ساعة القادمة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة