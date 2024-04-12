يسر طاهر تكشف سر تعاونها مع رنا أبو الريش في تأليف مسلسل "كامل العدد+1"

كشفت المؤلفة يسر طاهر، عن كواليس مسلسل "كامل العدد+1"، وسر تعاونها مع المؤلفة رنا أبوالريش.

وقالت “طاهر” خلال لقائها ببرنامج"صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "دي إم سي": "تقابلنا في ورشة لمشروع مع تامر حبيب، وكنت أنا ورنا في نفس الورشة".

وأضافت:" وتامر حبيب ضمنا في مشروع مع بعض، وبعدها عملنا مع بعض مسلسل من خلال ورشة مع رنا ومحمد المصري، في مسلسل مع دينا الشربيني في لعبة النسيان".

من جانبها، أوضحت رنا أبو الريش، أن المسلسل يتناول العلاقات العائلية، والتجارب ومعاملة الاهل مع تربية الأبناء، ومعاناه الأهل في التجارب الحياتية الشخصية".