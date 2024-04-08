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مصر

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

الدواجن
الدواجن

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ما بين 15% إلى 20% منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ذلك التراجع الذي بدأ منذ بداية شهر رمضان المبارك يرجع إلى عدة أسباب؛ إعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الإفراج عن كل الخامات الموجودة في المواد، التي كانت ضمنها الأعلاف الأمر الذي نتج عنه تراجع بشكل كبير في أسعار أعلاف الدواجن.

 تراجع أسعار الأعلاف

ولفت إلى أن تراجع أسعار الأعلاف منذ إلان القرار ومع تحرير سعر الصرف بنسبة تتراوح ما بين 8% و10%، ما تسبب في تراجع الأسعار بشكل كبير، كما أن هناك سببًا آخر لتراجع أسعار الدواجن، وهو ثبات سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي في 6 مارس الماضي، الذي أدى إلى توفير الدولار وانخفاضه وعدم وجود سوق موازية وتوفير الدوار في البنوك وبالتالي توفرت الأعلاف.

وأضاف أن القطاع أيضا يشهد الآن حالة من الركود، ولا يوجد طلب بشكل كبير على المنتج الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار، حيث إن الدواجن من السلعة الحية التي تعتمد على العرض والطلب وهو المتحكم الأول والرئيس في تحديد الأسعار، حيث إن مصر لا توجد لديها بورصة لتسعير أو لتحديد السعر.

وطالب "السيد" بضرورة تفعيل دور البورصة السلعية؛ حتى يمكن تحديد أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف كانت خلال الأشهر الماضية وصلت إلى 31000 جنيه للطن وبدأت في الانخفاض خلال منذ بداية قرار الإفراجات الجمركية من قبل الحكومة وعدم وجود سعر مواز للدولار، وصلت أسعار الأعلاف إلى 22000 ألف جنيه للطن، أي تراجعًا ما بين 8% و10% في سعر الطن.

ولفت إلى أن قطاع الدواجن به عشوائية في طرح الأسعار، ولذلك يجب أن تكون هناك قرارات حاسمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم ضم جميع العاملين بالقطاع الداجني إلى بورصة السلع، وذلك للسيطرة على عشوائية تحديد الأسعار.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن الغرف التجارية تراجعت الأسعار شهر رمضان المبارك

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