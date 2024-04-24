الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تخفيضات جديدة فى أسعار السلع خلال أيام.. والدولة تحسم الأمر بشأن الخبز المدعم

صورة الحدث
صورة الحدث

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الانخفاض في أسعار الخبز الفينو والسياحي جاء بفضل التعاون في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

تخفيضات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة 

وأشار "غراب": إلى أن "التواصل مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثمر عن مبادرة لخفض الأسعار، ونحن نعرف كتجار أن الحكومة بذلت مجهودًا ضخمًا لمناقشة تنفيذ تخفيضات جديدة خلال الأيام المقبلة في أسعار جميع السلع، مثلما حدث في الدقيق، وأثر على أسعار الخبز".

ولفت إلى أن الدولة حريصة على عدم المساس بسعر رغيف الخبز الدعم، مشيرًا إلى "ضرورة عودة العلاقة بين التاجر والمواطن، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الحكومة المتعاونة".

جاء ذلك على هامش عقد وزارة  التموين، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، مؤتمرًا صحفيًا في إطار مبادرة تخفيض الأسعار، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والكهربائية.

ويُعقد المؤتمر الصحفي في مقر الغرفة التجارية بالجيزة، بحضور ممثلين عن وزارة التموين والغرفة التجارية، وعدد من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى عدد من التجار والصناع والمستوردين وأصحاب السلاسل التجارية.

وسُيعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار في مقر الغرفة التجارية بالجيزة، بحضور ممثلين عن وزارة التموين، اتحاد الغرف التجارية، التجار، الصناع، المستوردين، أصحاب السلاسل التجارية.

ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمر الصحفي شرح أهداف مبادرة تخفيض الأسعار، والسلع التي تشملها المبادرة، ونسب التخفيض على كل سلعة، وآليات تطبيق المبادرة، ودور الجهات المعنية في إنجاح المبادرة.

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عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أجتماع مع مديري الإدارات التموينية أجهزة الرقابة التموينية أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال معاون وزير التموين

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