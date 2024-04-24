الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"وصية غريبة" لمدير عام بالتموين قبل وفاته تُثير التساؤلات.. ماذا قال؟

شخص
شخص

في محافظة الغربية، سارت حكاية غريبة بطلها مدير عام التموين السابق، يدعى حلمي الفقي.

فجأة، دون سابق إنذار، كتب الفقي على صفحته على فيسبوك منشورًا غريبًا، اعتبره البعض وصية أخيرة، بينما اعتبره آخرون نوبة حزن عابرة.

في المنشور، طلب الفقي من أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدم حرمانه من الدعوات بعد وفاته، قائلاً: "حين وفاتي لا تهجرونى ولا تحرمونى من الدعوات سامحونى جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة فالموت لا يستأذن أحد".

دفتر عزاء

وانتشر المنشور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحول معه فيسبوك إلى دفتر عزاء يكتب فيه محبو الفقي كلمات الوداع والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتضاربت التفسيرات حول سبب كتابة الفقي لهذا المنشور، فمنهم من اعتقد أنه يعاني من مرض خطير، بينما رجح آخرون أنه مجرد شعور بالحزن والتعب من أعباء الحياة.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من الفقي أو عائلته حول هذا المنشور، تاركًا المجال مفتوحًا للتكهنات والتفسيرات.

وبقيت قصة الفقي حكاية غريبة أثارت مشاعر الحزن والتعاطف مع رجل شعر بالخوف من الموت وطلب من أصدقائه الدعاء له بعد وفاته.

مدير عام التموين السابق بمحافظة الغربية وصيته الأخيرة عدم حرمانة من الدعوات عند وفاتة دفتر عزاء

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