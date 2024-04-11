الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ 190 طربة حشيش.. عصابة "كرياكو" في قبضة الأمن بالغربية

حشيش
حشيش

تمكنت مباحث قسم أول طنطا بالغربية،  القبض على عدد  تشكيل عصابى  لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم. 

ووردت معلومات للرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا، بمديرية امن الغربية باعتزام مجموعة من العناصر الإجرامية توزيع كمية من المواد المخدرة على العملاء خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر.

وتم تشكيل فريق بحث للتحري حول تلك المعلومات وتبين صحتها وأن زعيم العصابة يسمى"كرياكو" وتم استصدار قرار من النيابة بضبط المتهمين وتمكن النقباء يوسف خالد، محمد الشرقاوي، مهاب أيمن، محمد عمارة من القبض عليهم وبحوزتهم 190 طربة حشيش وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين.

مباحث قسم أول طنطا تشكيل عصابي مخدر الحشيش وسلاح أبيض مجموعة من العناصر الإجرامية كرياكو

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