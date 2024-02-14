زيارة ميدانية لطلاب قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى لمؤسسة "بيدو"

نظمت كلية الهندسة جامعة طنطا، زيارة ميدانية لطلاب قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي لمؤسسة "بيدو" لتطوير تقنيات التعليم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد محمد نصر، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة أماني محمود سرحان، رئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم بالكلية، يرافقهم المهندس أحمد وصفي، المعيد بالقسم.

وخلال الزيارة، عقدت محاضرة عن ريادة الأعمال وقصة كفاح مؤسسة BEDO وكيف وصلت مؤسسة BEDO إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وتكنولوجيا، قدمها المهندس بيشوي صفوت، مدير إدارة تسويق وتطوير الأعمال مؤسسة BEDO، وقدم عمر البرديسي، مدير إدارة الموارد البشرية، محاضرة حول تعلم كل ما يخص المهارات اللازمة في سوق العمل وكيفية عمل CV والحصول على فرصة عمل مميزة، للتعرف المزيد عن مراكز البحث والتطوير وعن وأحدث المعدات والمعامل التي يتم تصنيعها وأحدث ما يتم تعليم الطالب عليه في الجامعات في جولة تفصيلية داخل مؤسسة BEDO تعطى للطلاب فرصة الحصول على معلومات تقنية مميزة والاستفادة من خبرات مهندسين البحث والتطوير.

"صيدلة طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل

فيما استقبلت كلية الصيدلة جامعة طنطا الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور چينا الفقى القائم بعمل رئيس الأكاديمية، وبإشراف وتنسيق من الدكتور منى الأعصر عميد كلية الصيدلة والدكتورة سحر الحجار وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا والدكتورة ولاء نجم منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الصيدلة ومدير وحده التدريب بالكلية.

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة توجيه كل أشكال الدعم لأنشطة جامعة الطفل، لأهميتها في اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال، وتنمية مهارات التفكير العلمي والنقدي والإبداعي لديهم، وإعداد جيل جديد من الأطفال قادر على قيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تعمل على توفير محتويات علمية متميزة للأطفال يسهل استيعابها، من خلال أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والعلماء في مجالات العلوم المختلفة، لتطوير مهارات البحث والتعلم والتواصل الأساسية لدى الأطفال، في مراحل مبكرة من العمر؛ باعتبار أطفال اليوم هم قادة المستقبل المشرق لمصرنا الغالية.

وأضافت الدكتور منى الأعصر، أنه تم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم بالكلية، وإعداد ورش عمل تناولت تعريف بأنواع الخلايا النباتية وفوائدها وأشكال الخلايا المختلفة تحت الميكروسكوب، بالإضافة إلى ورشه تضمنت أنواع المواد الفعالة المختلفة في النباتات الطبية المسئولة عن فعاليتها وتأثيراتها الطبية، بالإضافة إلى جولة تثقيفية في المصنع التعليمي.